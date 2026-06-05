Conmoción por la muerte del Indio Solari: qué hizo en sus últimas horas antes de fallecer en Parque Leloir

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, conmocionó este viernes al mundo de la música argentina. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su vivienda de Parque Leloir, donde atravesaba la última etapa de una vida marcada por el arte, el bajo perfil y una enorme influencia cultural.