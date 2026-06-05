Conmoción por la muerte del Indio Solari: qué hizo en sus últimas horas antes de fallecer en Parque Leloir
El fallecimiento del Indio Solari a los 77 años generó una profunda conmoción en todo el país. El histórico referente del rock argentino murió en su casa de Parque Leloir, acompañado por su familia, mientras la Justicia lleva adelante las actuaciones de rigor.
Resumen para apurados
- El músico Carlos Alberto 'Indio' Solari, líder de Los Redonditos de Ricota, falleció este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir tras sufrir una descompensación.
- El cantante pasó sus últimas horas junto a su familia antes del deceso. Solari padecía Parkinson desde 2016, enfermedad que limitó sus apariciones pero no su veta artística.
- Su muerte causó conmoción nacional, con vigilias de fanáticos en su hogar y homenajes en redes, consolidando su legado como uno de los máximos íconos del rock argentino.
La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, conmocionó este viernes al mundo de la música argentina. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció en su vivienda de Parque Leloir, donde atravesaba la última etapa de una vida marcada por el arte, el bajo perfil y una enorme influencia cultural.
La noticia generó una inmediata repercusión entre músicos, fanáticos y figuras del espectáculo, que despidieron a uno de los artistas más importantes de la historia del rock nacional.
Qué se sabe sobre las últimas horas del Indio Solari
Según trascendió en las primeras horas posteriores a su fallecimiento, Solari pasó la noche del jueves en su casa de Parque Leloir acompañado por sus seres queridos.
De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, el músico compartió una cena familiar y luego disfrutó de un momento de descanso en la propiedad antes de sufrir una descompensación.
Tras advertir la situación, sus familiares solicitaron asistencia médica de emergencia mediante una llamada al 911. En el lugar intervino personal sanitario y efectivos policiales, mientras la Fiscalía N° 2 de Ituzaingó tomó intervención para llevar adelante las actuaciones correspondientes.
Operativo en la vivienda y llegada de fanáticos
Con el correr de las horas, la presencia de móviles policiales y personal judicial en las inmediaciones de la casa llamó la atención de vecinos y seguidores del artista.
Varios fanáticos comenzaron a acercarse a la propiedad para expresar su dolor y rendir homenaje a quien fuera una de las voces más representativas del rock argentino durante las últimas décadas.
El fallecimiento del músico provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde miles de personas recordaron canciones, recitales y momentos que marcaron sus vidas.
Una década conviviendo con el Parkinson
En 2016, durante un multitudinario recital en Tandil, el Indio Solari reveló públicamente que padecía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa que afectó progresivamente su salud.
A pesar del diagnóstico, el músico continuó desarrollando proyectos artísticos y mantuvo una activa producción creativa durante los años siguientes, aunque redujo notablemente sus apariciones públicas.
En distintas entrevistas reconoció las dificultades que implicaba convivir con la enfermedad, pero también destacó que seguía encontrando refugio en actividades como la escritura, la pintura y la composición.