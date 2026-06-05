Cultura Un adiós con el puño en alto: se nos fue el Indio Solari, el profeta de las multitudes A los 77 años, Carlos Alberto Solari empezó su viaje hacia la eternidad. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Juan Manuel Rovira Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" SolariPatricio Rey y sus Redonditos de RicotaArgentina Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Cómo, dónde y quién encontró al Indio Solari: los detalles de sus últimas horas en su casa de Parque Leloir Conmoción por la muerte del Indio Solari: qué hizo en sus últimas horas antes de fallecer en Parque Leloir La impactante reflexión del Indio Solari sobre la muerte: “No tengo ningún miedo” Skay despidió al Indio Solari con un conmovedor mensaje tras años de enfrentamiento Qué se sabe sobre la muerte el Indio Solari: se conocieron detalles del primer parte policial