Cultura

Un adiós con el puño en alto: se nos fue el Indio Solari, el profeta de las multitudes

Carlos Alberto Solari

A los 77 años, Carlos Alberto Solari empezó su viaje hacia la eternidad.

Por Juan Manuel Rovira Hace 1 Hs

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Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" SolariPatricio Rey y sus Redonditos de RicotaArgentina
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