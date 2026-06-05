DeportesFútbol

La increíble historia del futbolista que pidió una cláusula especial para ir a los recitales del Indio Solari

Santiago "Bigote" López, ídolo de Villa Española, logró que su club aceptara una condición inédita por su fanatismo por Los Redondos.

La increíble historia del futbolista que pidió una cláusula especial para ir a los recitales del Indio Solari
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte de Indio Solari, se viralizó la historia de Santiago López, futbolista uruguayo de Villa Española que tenía una cláusula para ausentarse y asistir a sus shows.
  • La cláusula se oficializó en 2020 y permitía al jugador ausentarse de entrenamientos o partidos para ver a Solari, Skay Beilinson o Los Fundamentalistas en cualquier país.
  • El caso demuestra el impacto cultural de Solari, que trascendió la música para integrarse en el fútbol rioplatense, uniendo dos pasiones populares de forma inédita.
Resumen generado con IA

La muerte del Indio Solari provocó una ola de homenajes, recuerdos y anécdotas que atraviesan mucho más que el mundo de la música. Entre las historias que volvieron a circular en las últimas horas apareció una de las más curiosas: la de un futbolista uruguayo que logró incluir una cláusula especial en su contrato para poder asistir a los recitales del histórico líder de Los Redondos.

El protagonista es Santiago "Bigote" López, capitán e ídolo de Villa Española, club del ascenso de Uruguay. Fanático declarado de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, el futbolista consiguió que la institución aceptara una condición poco habitual dentro del fútbol profesional: la posibilidad de ausentarse de entrenamientos e incluso partidos cuando hubiera presentaciones del Indio Solari.

La situación tomó notoriedad en 2020, cuando el propio club anunció la renovación del vínculo del jugador y confirmó que la cláusula no solo contemplaba los recitales del Indio, sino también los shows de Skay Beilinson y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Las presentaciones podían realizarse tanto en Uruguay como en cualquier otro país.

La noticia rápidamente se volvió viral y recorrió medios deportivos y musicales de toda la región. La imagen de López celebrando goles con símbolos vinculados al universo ricotero terminó de consolidar una historia que unió dos pasiones profundamente arraigadas en la cultura popular rioplatense: el fútbol y el rock.

Una pasión que llegó al contrato

Con el paso de los años, la cláusula se convirtió en una especie de leyenda dentro del fútbol uruguayo. Lejos de generar conflictos, fue aceptada por dirigentes y entrenadores como una muestra del fuerte vínculo que el jugador mantenía con la obra del Indio Solari.

Ahora, tras el fallecimiento del músico a los 76 años, aquella historia volvió a cobrar relevancia. Más allá de su legado artístico, el recuerdo de Bigote López demuestra hasta qué punto la figura del Indio trascendió los escenarios para convertirse en un fenómeno cultural capaz de dejar huella incluso dentro de un vestuario de fútbol profesional.

Temas UruguayCarlos "Indio" SolariPatricio Rey y sus Redonditos de Ricota
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió el Indio Solari: cómo sus canciones conquistaron las tribunas del fútbol argentino

Murió el Indio Solari: cómo sus canciones conquistaron las tribunas del fútbol argentino

Lo más popular
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
1

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
2

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
3

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes
4

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel
5

Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
2

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
3

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
4

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
5

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Más Noticias
Cuando la hinchada de Atlético Tucumán convirtió un clásico del Indio Solari en un fenómeno viral

Cuando la hinchada de Atlético Tucumán convirtió un clásico del Indio Solari en un fenómeno viral

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Qué les pasó a Máximo Thomsen y Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

Murió Chunchuna Villafañe: el emotivo mensaje de despedida de su hija Juana Molina

Comentarios