La increíble historia del futbolista que pidió una cláusula especial para ir a los recitales del Indio Solari

La muerte del Indio Solari provocó una ola de homenajes, recuerdos y anécdotas que atraviesan mucho más que el mundo de la música. Entre las historias que volvieron a circular en las últimas horas apareció una de las más curiosas: la de un futbolista uruguayo que logró incluir una cláusula especial en su contrato para poder asistir a los recitales del histórico líder de Los Redondos.