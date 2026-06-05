Qué se sabe sobre la muerte el Indio Solari: se conocieron detalles del primer parte policial

Resumen para apurados
- El músico argentino Indio Solari falleció a los 77 años en Ituzaingó por complicaciones del Parkinson. La Fiscalía inició una investigación de rutina para confirmar las causas.
- El líder de Los Redondos padecía Parkinson desde 2016. El primer parte policial descartó indicios de violencia o factores externos, atribuyendo el deceso a su delicada salud.
- La muerte de este ícono genera conmoción en el rock nacional. La causa seguirá abierta para completar los peritajes de rutina que confirmen formalmente el deceso.
La muerte del Indio Solari a los 77 años generó conmoción entre sus seguidores y en todo el ambiente del rock argentino. Mientras continúan las repercusiones por la partida del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, las autoridades avanzan con las actuaciones de rigor para establecer formalmente las causas del fallecimiento.
La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Ituzaingó, que inició una causa bajo la carátula de averiguación de causales de muerte, un procedimiento habitual en este tipo de situaciones.
Qué se sabe sobre las causas de la muerte del Indio Solari
De acuerdo con la información difundida por las autoridades que intervinieron en el caso, el músico atravesaba desde hacía varios años una enfermedad neurodegenerativa: el Parkinson.
El propio Solari había hecho público su diagnóstico en 2016 y desde entonces habló en distintas oportunidades sobre el avance de la enfermedad, que con el paso del tiempo influyó en su actividad artística y lo llevó a alejarse de los escenarios.
Según el documento elaborado por la policía, los primeros elementos reunidos durante la investigación apuntan a complicaciones relacionadas con su estado de salud. En ese sentido, el informe oficial sostiene que "nada indica o señala otra causa de muerte".
Con esa evaluación preliminar, los investigadores descartan inicialmente la existencia de factores externos o circunstancias violentas vinculadas al fallecimiento. Mientras continúan las actuaciones correspondientes, la causa permanece abierta para completar los procedimientos de rutina y confirmar de manera formal las circunstancias de la muerte de uno de los músicos más influyentes de la historia del rock nacional.