Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Carlos Alberto Solari, conocido mundialmente como "Indio Solari", murió este viernes a los 77 años. El cantante, que fue fundador y vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, también lideró Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos. En los últimos años había reducido su exposición pública debido a la enfermedad de Parkinson que padecía desde hace tiempo