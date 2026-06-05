"Me hizo recapacitar": el consejo del Indio Solari que marcó a Fito Páez para siempre

Resumen para apurados
- Tras la muerte de Indio Solari, resurgió el histórico consejo que le dio a Fito Páez en la década de 1980 para superar el dolor por el asesinato de sus familiares en Rosario.
- En 1986, tras el asesinato de su abuela y tía, Páez repudiaba su tema "Yo vengo a ofrecer mi corazón". Solari lo cruzó en Cemento y lo instó a valorar la belleza de su obra.
- Este recuerdo resalta el costado humano de Solari tras su fallecimiento y muestra cómo su influencia artística marcó profundamente la carrera y la sanación emocional de Páez.
La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, volvió a poner en primer plano historias poco conocidas sobre una de las figuras más influyentes del rock argentino. Más allá de su legado al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, distintos artistas recordaron episodios que reflejan el costado más humano del músico.
Uno de ellos fue el de Fito Páez, quien años atrás reveló cómo una conversación con el Indio Solari resultó clave para atravesar uno de los períodos más dolorosos de su vida: el asesinato de su abuela y de su tía en Rosario durante la década de 1980.
El crimen que marcó para siempre a Fito Páez
En noviembre de 1986, la vida de Fito Páez cambió para siempre cuando su abuela Josefa Páez y su tía abuela Belia Zulema Ramírez de Páez fueron asesinadas en Rosario.
El hecho conmocionó profundamente al músico, que mantenía un vínculo muy cercano con ambas mujeres y las consideraba figuras fundamentales en su vida.
La tragedia provocó una transformación emocional que quedó reflejada en su obra artística. Si antes había compuesto canciones cargadas de esperanza como "Yo vengo a ofrecer mi corazón", después de aquel episodio surgió el álbum "Ciudad de pobres corazones", una de las obras más oscuras e intensas de su carrera.
"Conocí el odio y el enojo"
Años después, durante una entrevista en el programa Morfi, Fito recordó cómo atravesó aquel momento y confesó que el dolor lo llevó a experimentar sentimientos que nunca había sentido con tanta intensidad.
"Cuando sucede aquello en mi casa, el asesinato de mis abuelas, me pongo panqueco. Hasta el día de hoy lo soy, pero en ese momento estaba salvaje y decepcionado", relató.
Y agregó: "Es probable que en ese momento conocí el odio y el enojo cuando asesinaron a mis abuelas".
Según contó, la impotencia que sentía lo había llevado incluso a cuestionar algunas de sus propias canciones, especialmente aquellas que hablaban de amor, solidaridad y esperanza.
La intervención del Indio Solari
Fue en ese contexto cuando ocurrió una conversación que Fito nunca olvidó.
El músico recordó que asistió a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en Cemento, uno de los escenarios más emblemáticos del rock argentino. Allí tuvo un encuentro con el Indio Solari que terminaría cambiando su perspectiva.
"Estaba en ese clima. Un día voy a Cemento a ver a Los Redonditos y en un momento llegó el Indio al camarín", recordó.
Según relató, el líder de Los Redondos fue directo y sincero.
"Che man, no está bueno lo que decís de no querer más el tema. Es un tema precioso, tenés que valorar eso, es una canción maravillosa", le dijo en referencia a "Yo vengo a ofrecer mi corazón".
La reflexión que cambió su mirada
Con el paso de los años, Fito reconoció la importancia que tuvieron aquellas palabras.
"El Indio me hizo darme cuenta de lo que estaba haciendo y me dio la perspectiva del valor que tenían las canciones y las palabras", explicó.
Para el rosarino, aquella conversación fue fundamental para comprender que no podía renegar de una obra que había nacido desde sus convicciones más profundas, aun cuando el dolor parecía haber cambiado su forma de ver el mundo.
"No podía ir por la vida pisoteando lo que había escrito y que tenía un valor que en ese momento intenté negar", reflexionó.