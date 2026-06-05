"No hay palabras": Mario Pergolini se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari y cortó su programa

Resumen para apurados
- El conductor Mario Pergolini suspendió hoy su programa en Vorterix tras enterarse en vivo de la muerte del ícono del rock Indio Solari en Argentina, debido al fuerte impacto.
- Tras conocerse el fallecimiento de Solari a los 77 años, Pergolini repasó en vivo su vínculo con el músico y decidió levantar el ciclo para emitir un homenaje musical continuo.
- La partida del líder de Los Redonditos de Ricota genera una profunda conmoción nacional y marca el fin de una era para las próximas generaciones de la cultura y el rock argentino.
Lo que parecía una emisión habitual de Vorterix terminó convirtiéndose en un momento de profunda conmoción. En pleno vivo, Mario Pergolini recibió la noticia del fallecimiento del Indio Solari y, visiblemente afectado, decidió poner fin a la transmisión.
El conductor y empresario seguía al aire cuando comenzaron a circular las primeras versiones sobre el fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Con el correr de los minutos, la información empezó a replicarse en distintos medios y Pergolini confirmó la noticia ante su audiencia.
Qué dijo Mario Pergolini al conocer la muerte del Indio Solari
Conmovido por la situación, Pergolini expresó su sorpresa y dolor al enterarse del fallecimiento del músico, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. "No hay palabras. Estamos confirmando que falleció el Indio Solari. Estoy impactado con la noticia y va más allá de que yo lo conozca. Estoy impactado porque hoy dije que iba a abrir con Los Redondos", manifestó durante la transmisión.
Mientras hablaba, en la pantalla del canal se mostraban imágenes de distintos encuentros y entrevistas que compartió con el artista a lo largo de los años. "Estuvimos viendo fotos... hasta casi me asusta", agregó al observar el material que repasaba parte de su vínculo profesional con el cantante.
Por qué Pergolini decidió terminar su programa
A medida que la noticia se confirmaba en los principales medios, el conductor reconoció que le resultaba difícil continuar con la emisión habitual del ciclo. Por ese motivo, anunció que daría por finalizado el programa antes de lo previsto para reorganizar la programación de la jornada en homenaje al músico fallecido.
"Vamos a despedirnos por hoy, vamos a dejar el programa, es demasiado importante para mí y para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general", sostuvo.
Antes de cerrar la transmisión, explicó que la emisora dedicaría el resto del día a la música del Indio Solari y de Los Redonditos de Ricota. "Nos despedimos y todo lo que va a sonar en este momento es Redondos y música del Indio. No tenemos palabras, sabemos que habrá un montón de gente muy dolida", concluyó.
La reacción de Pergolini reflejó el impacto que causó la muerte del músico en distintas generaciones de seguidores, colegas y figuras de la cultura argentina, que durante décadas siguieron la trayectoria de uno de los artistas más influyentes del país.