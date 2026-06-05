"No hay palabras": Mario Pergolini se enteró en vivo de la muerte del Indio Solari y cortó su programa

Qué dijo Mario Pergolini al conocer la muerte del Indio Solari

Conmovido por la situación, Pergolini expresó su sorpresa y dolor al enterarse del fallecimiento del músico, una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino. "No hay palabras. Estamos confirmando que falleció el Indio Solari. Estoy impactado con la noticia y va más allá de que yo lo conozca. Estoy impactado porque hoy dije que iba a abrir con Los Redondos", manifestó durante la transmisión.