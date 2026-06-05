DeportesFútbol

Murió el Indio Solari: cómo sus canciones conquistaron las tribunas del fútbol argentino

La obra del músico trascendió el rock y encontró un espacio privilegiado en las canchas de todo el país, donde sus letras acompañaron a miles de hinchas.

Murió el Indio Solari: cómo sus canciones conquistaron las tribunas del fútbol argentino
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • Tras la muerte del músico Carlos Indio Solari en Argentina, el fútbol despide a un referente cuyas canciones con Los Redondos se convirtieron en himnos de las hinchadas.
  • Aunque el artista no componía pensando en el deporte, hinchadas como las de Atlético Tucumán y Gimnasia adaptaron temas como Jijiji, uniendo el rock con la pasión popular.
  • La partida de Solari representa la pérdida de un símbolo de identidad y pertenencia, aunque su legado musical y cultural perdurará en el repertorio eterno de los estadios.
Resumen generado con IA

La muerte del Indio Solari no solo golpeó al mundo de la música. Su legado también dejó una huella imborrable en el fútbol argentino, donde las canciones de Los Redondos se transformaron durante décadas en parte del repertorio habitual de las tribunas.

A diferencia de otros artistas populares, Solari nunca compuso pensando en el fútbol. Sin embargo, la mística que rodeó a su obra encontró un terreno fértil en las canchas. Frases de sus canciones aparecieron en banderas, murales y tatuajes, mientras que varios temas fueron adaptados por distintas hinchadas.

Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Atlético Tucumán. La popular Decana convirtió fragmentos de "Jijiji" en uno de sus cantos más reconocidos y logró que el clásico "No lo soñé" se escuchara en numerosos partidos importantes del club.

Atlanta, Gimnasia y otras instituciones también incorporaron canciones ricoteras a sus repertorios. El fenómeno fue creciendo con el tiempo hasta convertir a Los Redondos en una de las bandas más asociadas a la cultura futbolera argentina.

Una conexión popular única

La explicación de este fenómeno va más allá de las melodías. Tanto los recitales del Indio como las tribunas comparten valores como la pertenencia, la fidelidad y el sentido de comunidad. Por eso, para miles de hinchas, la despedida de Solari también representa la pérdida de una figura profundamente ligada al universo del fútbol.

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoCarlos "Indio" Solari
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
1

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
2

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
3

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes
4

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana
5

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
2

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
3

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
4

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
5

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Más Noticias
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Comentarios