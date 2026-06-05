Murió el Indio Solari: cómo sus canciones conquistaron las tribunas del fútbol argentino

Resumen para apurados
- Tras la muerte del músico Carlos Indio Solari en Argentina, el fútbol despide a un referente cuyas canciones con Los Redondos se convirtieron en himnos de las hinchadas.
- Aunque el artista no componía pensando en el deporte, hinchadas como las de Atlético Tucumán y Gimnasia adaptaron temas como Jijiji, uniendo el rock con la pasión popular.
- La partida de Solari representa la pérdida de un símbolo de identidad y pertenencia, aunque su legado musical y cultural perdurará en el repertorio eterno de los estadios.
La muerte del Indio Solari no solo golpeó al mundo de la música. Su legado también dejó una huella imborrable en el fútbol argentino, donde las canciones de Los Redondos se transformaron durante décadas en parte del repertorio habitual de las tribunas.
A diferencia de otros artistas populares, Solari nunca compuso pensando en el fútbol. Sin embargo, la mística que rodeó a su obra encontró un terreno fértil en las canchas. Frases de sus canciones aparecieron en banderas, murales y tatuajes, mientras que varios temas fueron adaptados por distintas hinchadas.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en Atlético Tucumán. La popular Decana convirtió fragmentos de "Jijiji" en uno de sus cantos más reconocidos y logró que el clásico "No lo soñé" se escuchara en numerosos partidos importantes del club.
Atlanta, Gimnasia y otras instituciones también incorporaron canciones ricoteras a sus repertorios. El fenómeno fue creciendo con el tiempo hasta convertir a Los Redondos en una de las bandas más asociadas a la cultura futbolera argentina.
Una conexión popular única
La explicación de este fenómeno va más allá de las melodías. Tanto los recitales del Indio como las tribunas comparten valores como la pertenencia, la fidelidad y el sentido de comunidad. Por eso, para miles de hinchas, la despedida de Solari también representa la pérdida de una figura profundamente ligada al universo del fútbol.