¿"Ji ji ji" está inspirada en un crimen real? La verdad sobre la canción más famosa de Los Redondos

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, volvió a despertar el interés por la obra y los misterios que rodearon a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre las canciones más emblemáticas de la banda, ninguna genera tanta pasión como "Ji ji ji", el tema que cada recital transforma en el pogo más grande del rock argentino.