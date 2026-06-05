¿"Ji ji ji" está inspirada en un crimen real? La verdad sobre la canción más famosa de Los Redondos
Tras la muerte del Indio Solari, volvió a viralizarse la oscura leyenda que vincula a "Ji ji ji" con un supuesto asesinato ocurrido en Mar del Plata. Sin embargo, el propio líder de Los Redondos reveló años atrás cuál fue la verdadera inspiración detrás del himno ricotero.
Resumen para apurados
- Tras la muerte del Indio Solari en Argentina, resurgió el debate sobre "Ji ji ji"; el músico aclaró en vida que el tema aborda la paranoia de las drogas y no un crimen real.
- El mito urbano vincula la canción a un asesinato en Mar del Plata en 1985, pero el cantante desmintió el hecho y detalló que la obra retrata la psicopatía y el consumo de drogas.
- El fallecimiento del ícono de Los Redondos revalida la trascendencia de su obra, consolidando a este himno como una pieza clave del rock nacional que trasciende mitos y épocas.
La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, volvió a despertar el interés por la obra y los misterios que rodearon a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Entre las canciones más emblemáticas de la banda, ninguna genera tanta pasión como "Ji ji ji", el tema que cada recital transforma en el pogo más grande del rock argentino.
Sin embargo, además de su impacto musical, la canción también arrastra desde hace décadas una oscura leyenda urbana que volvió a viralizarse en redes sociales y plataformas como TikTok. La historia habla de un supuesto crimen ocurrido en Mar del Plata y de una aterradora frase escrita por un asesino. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de ese relato?
La leyenda urbana que rodea a "Ji ji ji"
Según una versión que circula desde hace años en internet, la inspiración de la canción estaría vinculada a un hecho policial ocurrido durante el verano de 1985.
La historia cuenta que cuatro jóvenes viajaron a Mar del Plata para pasar sus vacaciones. Durante una salida nocturna conocieron a un hombre que las invitó a un club. Antes de salir, una de ellas decidió quedarse en la casa porque no se sentía bien.
Cuando las demás amigas llegaron al boliche, una de ellas advirtió que había olvidado su documento y regresó a buscarlo. Según el relato, ingresó a la vivienda sin encender las luces para no despertar a su compañera, tomó el DNI y volvió a salir.
Horas después, al regresar, las jóvenes encontraron a su amiga asesinada. En una pared de la casa habría aparecido escrita una frase escalofriante: "Ji ji ji, gracias por no prender la luz".
La historia fue repetida durante años en foros, redes sociales y páginas web, hasta convertirse en una de las leyendas urbanas más conocidas vinculadas al rock argentino.
¿Es verdad que la canción habla de un asesinato?
La respuesta es no.
No existe ningún registro policial ni evidencia que respalde la existencia de ese supuesto crimen. Se trata de una leyenda urbana que fue creciendo con el tiempo y que muchos usuarios intentaron relacionar con fragmentos de la letra de la canción.
El propio Indio Solari se encargó de desmentir esa versión durante una entrevista concedida a la revista Rolling Stone en 2007.
Qué dijo el Indio Solari sobre el verdadero significado de "Ji ji ji"
Consultado sobre la inspiración detrás del tema, Solari explicó que la canción está relacionada con la paranoia y los efectos psicológicos vinculados al consumo de drogas dentro de ciertos sectores de la cultura rock.
"Para mí es un poco la paranoia de la droga", explicó el músico.
Según detalló, la letra intenta retratar estados mentales complejos, la psicopatía, la ansiedad y las contradicciones presentes en determinados ambientes culturales de la época.
El cantante sostuvo además que sus canciones reflejaban los distintos momentos que atravesó la cultura rock argentina, desde etapas de euforia y politización hasta períodos de introspección y desencanto.
El significado oculto de la risa "Ji ji ji"
Durante aquella misma entrevista, el exlíder de Los Redondos también se refirió al particular título de la canción.
Para Solari, esa risa tenía un valor simbólico y representaba una especie de ironía oscura.
Según explicó, el "Ji ji ji" expresa una risa perversa, ambigua y cargada de doble sentido, que evita presentar verdades absolutas y deja espacio para múltiples interpretaciones.
Una definición que encaja perfectamente con el universo poético que siempre caracterizó a las letras del artista.
Cómo nació la música del himno ricotero
Por su parte, Skay Beilinson también reveló detalles sobre la creación musical del tema.
El guitarrista recordó que compuso la base de "Ji ji ji" en su casa de la calle Soler, donde había montado una sala de ensayo. Allí comenzó a experimentar con una serie de acordes que terminarían dando forma a una de las canciones más importantes de la historia del rock nacional.
Según contó, la melodía tenía un carácter extraño y difícil de reproducir. Cuando el Indio escuchó aquella secuencia por primera vez, inmediatamente comenzó a trabajar sobre la letra.
El resultado fue una composición que, con el paso de los años, se transformó en el cierre obligado de cada recital y en el momento más esperado por miles de fanáticos.
La referencia a Chernobyl que pocos recuerdan
Otra curiosidad relacionada con "Ji ji ji" es su vínculo con la tragedia nuclear de Chernobyl, ocurrida en abril de 1986.
En versiones iniciales de la canción aparecían referencias directas al desastre y a las consecuencias que sufrió la población afectada. Con el tiempo, esas menciones fueron reemplazadas por efectos de sonido y gritos alusivos a la central nuclear soviética.
Ese detalle terminó reforzando aún más el clima inquietante que caracteriza al tema.