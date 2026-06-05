Cuando la hinchada de Atlético Tucumán convirtió un clásico del Indio Solari en un fenómeno viral

Resumen para apurados
- Tras la muerte de Indio Solari, se recuerda cómo la hinchada de Atlético Tucumán convirtió el tema 'Jijiji' en un canto icónico y viral en los estadios de fútbol del país.
- La adaptación del clásico de Los Redondos se consolidó con los años, teniendo un hito viral en Mendoza durante la histórica final de la Copa Argentina de 2017 contra River.
- El legado musical de Solari persistirá en las tribunas argentinas, consolidando la unión entre el rock y la cultura del fútbol tucumano de cara a las próximas generaciones.
La muerte del Indio Solari despertó innumerables recuerdos en el fútbol argentino. En nuestra provincia, uno de ellos remite directamente a Atlético y a la relación especial que la hinchada construyó con la música de Los Redondos durante los últimos años.
Con el paso del tiempo, "Jijiji" se transformó en uno de los temas más identificados con la popular "decana". La adaptación del clásico es escuchada habitualmente en el Monumental José Fierro y también acompañó al equipo en distintos escenarios del país.
Uno de los momentos más recordados ocurrió durante la histórica campaña que llevó a Atlético a disputar la final de la Copa Argentina en 2017. En Mendoza contra River, miles de hinchas hicieron sonar el tradicional canto inspirado en la canción del Indio, generando una imagen que recorrió todo el país.
La identificación entre el universo ricotero y el público futbolero tucumano fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una de las expresiones culturales más representativas de las tribunas locales.
Un legado que seguirá sonando
Aunque el Indio Solari ya no esté físicamente, su música seguirá presente en las canchas argentinas. Y en Tucumán, cada vez que la popular vuelva a entonar las estrofas inspiradas en "Jijiji", una parte de su legado volverá a hacerse escuchar entre miles de hinchas.