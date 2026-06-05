La pelea entre el Indio Solari y Skay Beilinson que terminó con Los Redondos: cuál fue el motivo de la separación
La muerte del Indio Solari volvió a poner en escena una de las historias más comentadas del rock argentino: la pelea con Skay Beilinson que derivó en la separación definitiva de Los Redondos. Diferencias artísticas, tensiones personales y una frase lapidaria marcaron el final de una de las bandas más importantes del país.
Resumen para apurados
- La muerte del Indio Solari a los 77 años en Argentina reavivó el interés por la histórica separación de Los Redondos, causada por diferencias irreconciliables con Skay Beilinson.
- El conflicto estalló en el año 2000 durante la grabación de 'Momo Sampler' en Nueva York por tensiones artísticas y de producción, lo que derivó en su último show en 2001.
- El fallecimiento del cantante consolida el fin definitivo de toda posibilidad de reencuentro de la banda más influyente del rock local, dejando un legado musical imborrable.
La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, reavivó el interés por la historia de una de las bandas más influyentes del rock argentino: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Además de recordar su legado musical, muchos fanáticos volvieron a preguntarse por qué se separó el grupo que marcó a generaciones y protagonizó algunos de los recitales más multitudinarios de la historia del país.
La respuesta conduce inevitablemente a la relación entre sus dos principales figuras: el Indio Solari y Eduardo "Skay" Beilinson, una dupla creativa que construyó una obra única, pero que terminó enfrentada por profundas diferencias artísticas y personales.
El nacimiento de una leyenda del rock nacional
Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota nació en La Plata a mediados de la década de 1970 y comenzó a tocar regularmente a partir de 1977. Con la publicación de "Gulp!" en 1985, la banda inició un camino que la convertiría en un fenómeno cultural sin precedentes.
Las letras enigmáticas y cargadas de crítica social del Indio Solari se complementaban con la guitarra inconfundible de Skay Beilinson. Juntos construyeron una identidad artística que escapaba de los circuitos comerciales tradicionales y generaba una conexión casi religiosa con sus seguidores.
Durante más de dos décadas, Los Redondos se mantuvieron como una de las bandas más convocantes de Argentina. Sin embargo, detrás del éxito comenzaban a aparecer tensiones que con el tiempo se volverían irreconciliables.
El viaje a Nueva York que cambió todo
El punto de quiebre llegó durante la grabación de "Momo Sampler", el último disco de estudio de Los Redondos, lanzado en el año 2000.
Mientras trabajaban en la mezcla final del álbum en Nueva York, comenzaron a profundizarse las diferencias entre Solari y Beilinson. Según trascendió, el Indio estaba enfocado en conseguir el sonido que imaginaba para el disco y no quería apresurar ninguna decisión.
Skay, en cambio, deseaba finalizar cuanto antes el trabajo y regresar a Argentina. Los retrasos en la producción y las discusiones sobre los detalles técnicos generaron un clima cada vez más tenso entre los músicos.
Durante aquellos días, las diferencias dejaron de ser exclusivamente artísticas y comenzaron a trasladarse al plano personal.
La frase que marcó el final de Los Redondos
Con el objetivo de evitar una ruptura definitiva, Skay habría propuesto mantener una conversación privada una vez de regreso en Buenos Aires. Sin embargo, la respuesta del Indio dejó en evidencia que la relación estaba completamente deteriorada.
"Con vos no me tomo ni siquiera un café", habría sido la contundente frase que terminó de sellar la distancia entre ambos.
A partir de ese momento, la continuidad de la banda se volvió prácticamente imposible. Aunque Los Redondos todavía realizaron algunas presentaciones más, la separación ya era un hecho.
El último recital tuvo lugar el 4 de agosto de 2001 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una despedida que en aquel momento pocos imaginaban definitiva.
Acusaciones cruzadas y una reconciliación que nunca llegó
Con el paso de los años, tanto el Indio como Skay realizaron declaraciones que confirmaron que las heridas nunca terminaron de cerrar.
En una entrevista, Beilinson sostuvo que la banda llegó a su fin cuando uno de sus integrantes intentó apropiarse de un proyecto que había sido construido colectivamente.
"Todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros se quería apropiar de ese proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey", afirmó el guitarrista.
Por su parte, Solari respondió acusando a Skay de conservar grabaciones inéditas del grupo, alimentando aún más una disputa que jamás encontró solución.