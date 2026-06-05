La pelea entre el Indio Solari y Skay Beilinson que terminó con Los Redondos: cuál fue el motivo de la separación

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, reavivó el interés por la historia de una de las bandas más influyentes del rock argentino: Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Además de recordar su legado musical, muchos fanáticos volvieron a preguntarse por qué se separó el grupo que marcó a generaciones y protagonizó algunos de los recitales más multitudinarios de la historia del país.