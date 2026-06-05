El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

Las tareas en el seno legislativo están coordinadas por la Comisión para la Preservación de la Memoria de los hechos vinculados al terrorismo de Estado en la provincia. “Hubo muchas personas que dieron la vida por la democracia, esa democracia en la que hoy vivimos y que a veces no valoramos en su real dimensión”, mencionó. Y continuó: “muchos tucumanos tuvieron que emigrar por el cierre de sus fuentes de trabajo. No queremos que eso vuelva a ocurrir. Queremos que Tucumán crezca, se desarrolle y fortalezca sus fuentes laborales”.