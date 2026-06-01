Archivaron el pedido de destitución contra el titular del Tribunal de Cuentas

Los denunciantes vinculan esa publicación con el posterior Decreto N° 850/8, mediante el cual se habría aprobado el gasto y el pago de $294.852.768,52 a la firma HAGA U.T. por obras en el establecimiento socioeducativo “San José Gabriel del Rosario Brochero”. Además plasmaron en el escrito que el punto central de la denuncia no es la necesidad de la obra ni el contenido del decreto, sino la secuencia institucional que habría derivado en la aprobación y pago de trabajos ya ejecutados. Según plantearon, la gravedad radicaría en la eventual desnaturalización del control preventivo que debe ejercer el Tribunal sobre el uso de fondos públicos, algo que fue rechazado por la comisión de Juicio Político.