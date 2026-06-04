Interna libertaria: el pliego de Verónica Michelli deberá esperar

Desde el radicalismo, la vicepresidenta primera del Senado, Carolina Losada, confirmó que la UCR votará de forma conjunta en contra del retiro. La legisladora santafesina ponderó que Michelli demostró cualidades suficientes en la Comisión de Acuerdos y fustigó los argumentos de parentesco: “No se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien; yo voy a votar en contra de retirar el pliego y, si gana esa moción, luego votaré para que sea jueza”.