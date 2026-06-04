Interna libertaria: el pliego de Verónica Michelli deberá esperar

El tratamiento de las vacantes en la justicia federal desató una tormenta política de proporciones mayúsculas en el Congreso de la Nación. La decisión del Poder Ejecutivo de retirar el pliego de la doctora Verónica Michelli, postulante al cargo de jueza en el Tribunal Oral Federal Penal Nº 3 de La Plata, generó fracturas dentro de La Libertad Avanza (LLA) y un abroquelamiento de la oposición dialoguista que amenaza los planos de la Casa Rosada.
El conflicto escaló a niveles inéditos cuando trascendieron los motivos detrás de la marcha atrás oficial. El Gobierno decidió tachar el diploma de Michelli tras comprobarse que es la cuñada de Hugo Alconada Mon, el reconocido periodista de investigación del diario La Nación, quien actualmente sigue de cerca los hilos del Caso $Libra, la investigación sobre la criptomoneda que incomoda de manera directa a los hermano al presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Frente a la fuerte polémica y las posturas radicalmente divergentes en el arco político, ayer por la mañana se llevó a cabo la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión ordinaria programada para hoy. Con el fin de evitar un choque frontal inmediato en el recinto, los jefes de bloque acordaron postergar la definición del pliego judicial de Michelli para la tercera semana de junio.
De esta manera, el temario de la próxima sesión avanzará de forma provisional con otros dictámenes emergentes de la Comisión de Acuerdos que sí cuentan con consenso para ser votados. Asimismo, el Senado dará prioridad al tratamiento de los proyectos de ley referidos al pago de los holdouts y al texto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada.
Sin embargo, el expediente que tramita el retiro de la postulación de Michelli ingresará formalmente al recinto para ser incorporado a los asuntos entrantes. El trámite parlamentario de la candidata se había iniciado el pasado 9 de abril y su dictamen pasó a la firma el 13 de mayo tras haber sido expuesto en audiencia pública, configurando un escenario donde el sorpresivo freno de la Casa Rosada alteró los acuerdos preexistentes.
Mayores resistencias
La resistencia legislativa a la orden presidencial no sólo aglutinó a los bloques opositores, sino que detonó una crisis interna en LLA. El capítulo más tenso se corporizó a través de la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien en un claro gesto de distanciamiento del Poder Ejecutivo recibió en su propio despacho a Verónica Michelli minutos antes de iniciarse la reunión de Labor Parlamentaria.
En paralelo, la jefa de la bancada oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, marcó una disidencia tajante al anunciar que no avalará bajo ningún concepto el pedido de retiro del pliego. La gravedad de la crisis interna quedó en evidencia este martes, cuando trascendió que Bullrich llegó a ofrecer su renuncia al cargo de presidenta de bloque ante el propio presidente Milei por sus diferencias en este criterio.
A la rebelión oficialista se sumó el senador formoseño Francisco Paoltroni, integrante de la bancada oficialista, quien ratificó públicamente su rechazo a la medida gubernamental. “Cuando no estoy de acuerdo planto mi disidencia”, sentenció el legislador, trazando un paralelismo con sus críticas previas a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema y las demoras en la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Paoltroni aclaró que su postura busca defender la calidad institucional y la moral como política de Estado, sin que ello signifique convertirse en un enemigo de la gestión.
Desde el radicalismo, la vicepresidenta primera del Senado, Carolina Losada, confirmó que la UCR votará de forma conjunta en contra del retiro. La legisladora santafesina ponderó que Michelli demostró cualidades suficientes en la Comisión de Acuerdos y fustigó los argumentos de parentesco: “No se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien; yo voy a votar en contra de retirar el pliego y, si gana esa moción, luego votaré para que sea jueza”.
Por su parte, el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, calificó el accionar del oficialismo como “desprolijo” y adelantó que su partido mantendrá el apoyo a la candidata. El referente macrista recordó que el pliego fue confeccionado y enviado por la propia administración actual, por lo que revertir el proceso debido a meros trascendidos periodísticos sobre sus lazos familiares constituye “una barbaridad” que daña la previsibilidad institucional.
Reunión cumbre
Frente al sismo político provocado por el rechazo parlamentario y los rumores sobre la dimisión de la jefa de la bancada oficialista, el primer piso de Balcarce 50 se convirtió en el escenario de un encuentro de urgencia. Karina Milei recibió en su despacho a la senadora Patricia Bullrich en una reunión cumbre orientada a limar asperezas.
La cita buscó emitir una potente señal de unidad hacia el interior de la coalición gobernante y disipar las especulaciones sobre una posible fractura del bloque en el Senado. Aunque los detalles finos y el contenido de la conversación reservado no trascendieron formalmente, el cónclave fue ratificado por la propia conducción legislativa a través de redes.
Bullrich utilizó su cuenta oficial en la plataforma X para publicar una fotografía del encuentro a solas en las oficinas presidenciales, acompañándola con un mensaje de fuerte contenido político. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lideran el Presidente”, reza el texto que buscó neutralizar los cuestionamientos.
Postura presidencial
Por fuera de las negociaciones de cúpula, el primer mandatario nacional optó por sentar una postura jurídica y política contundente respecto del conflicto de poderes. Javier Milei intervino públicamente por primera vez en la polémica sobre el nombramiento del Tribunal de La Plata al validar un mensaje en sus redes sociales que defiende de manera irrestricta la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo sobre los pliegos judiciales.
El jefe de Estado amplificó y reposteó en su perfil de la plataforma X un texto redactado por el doctor Ricardo Manuel Rojas, ex juez en lo criminal de la Ciudad de Buenos Aires y ex secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia. El mensaje de Rojas, publicado este miércoles 3 de junio, adquirió una enorme repercusión digital al superar de forma veloz las 9.500 visualizaciones tras el aval presidencial.
La publicación compartida por Milei expone una interpretación constitucional tajante frente al reclamo de los senadores dialoguistas. “Quien designa a los jueces es el presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, sostiene el argumento jurídico que la Casa Rosada esgrime como defensa.
Rechazo profesional
La controversia del ámbito político se trasladó rápidamente hacia las corporaciones del derecho y la magistratura, las cuales manifestaron un repudio generalizado a la maniobra oficial. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) emitió un duro donde manifestó su “profunda preocupación” ante la sorpresiva marcha atrás con la postulación de la doctora Michelli, quien ya había cumplido con todas las instancias legales y los exámenes correspondientes.
La dura advertencia institucional de la FACA se sumó a las declaraciones críticas vertidas previamente por entidades de peso específico en el sector, tales como el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la agrupación de profesionales Será Justicia. El arco jurídico coincidió en que alterar los procesos de selección por razones ajenas a la idoneidad técnica lesiona la seguridad jurídica de la Nación.