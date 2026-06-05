Mahiques dijo que Milei no tiene obligación de firmar el nombramiento de la jueza Michelli

El "techo de cristal" de los tribunales no habilitados

La atención se centró en María Verónica Michelli, nominada para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Su situación es particular, ya que el Gobierno había intentado retirar su pliego poco antes de la votación, lo que alimentó versiones sobre un malestar oficial debido a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.