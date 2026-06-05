Mahiques dijo que Milei no tiene obligación de firmar el nombramiento de la jueza Michelli

Resumen para apurados
- El ministro Juan Bautista Mahiques aclaró en Argentina que el presidente Javier Milei no está obligado a firmar la designación de la jueza Michelli pese a la aprobación del Senado.
- El Senado aprobó 74 pliegos judiciales para cubrir vacantes. El Gobierno intentó retirar antes el pliego de Michelli por razones operativas, ya que su tribunal no está habilitado.
- El Ejecutivo prevé nombrar más de 200 jueces para cubrir un 37% de vacantes históricas, priorizando el funcionamiento de tribunales inferiores sobre cargos en la Corte Suprema.
El Ejecutivo nacional marcó posición sobre la reciente aprobación de pliegos judiciales. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aclaró que, si bien el Senado prestó su acuerdo, el Presidente conserva la facultad discrecional de efectivizar o no las designaciones mediante decreto. “Cuando se considere el momento oportuno, se firmará; el Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, explicó.
El "techo de cristal" de los tribunales no habilitados
La atención se centró en María Verónica Michelli, nominada para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata. Su situación es particular, ya que el Gobierno había intentado retirar su pliego poco antes de la votación, lo que alimentó versiones sobre un malestar oficial debido a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon.
Desde la cartera de Justicia rechazaron estas especulaciones y argumentaron razones operativas. “El tribunal de la doctora Michelli aún no está habilitado por la Corte. El Consejo de la Magistratura debe primero gestionar el edificio, el mobiliario y la tecnología. Es un proceso largo”, señalaron.
Hacia un plan de 200 nombramientos
Más allá de la polémica, el funcionario destacó que la aprobación de 74 pliegos esta semana es un paso clave para revertir la crisis del sistema.
El Poder Judicial presenta un 37% de cargos desiertos, una cifra calificada como "histórica". El Gobierno prevé enviar entre 50 y 60 pliegos adicionales la semana próxima, con el objetivo de cubrir más de 200 vacantes en total.
Además, se dará énfasis a los tribunales federales de Comodoro Py y cámaras del interior, dejando en segundo plano la cobertura de vacantes en la Corte Suprema y la Procuración General. “La Corte con tres miembros funciona con mejores niveles de resolución que cuando tenía cinco. La prioridad hoy son los tribunales inferiores”, resaltó.
Justicia y AFA: desmentida sobre el "freno" de causas
El funcionario respondió a las críticas sobre las investigaciones judiciales que involucran a las autoridades de la AFA. Negó rotundamente que los procesos se hayan paralizado. “A los implicados se los citó, procesó e inhibió. En algunas jurisdicciones incluso se pidió la detención. Es absurdo decir que las causas se frenaron”, detalló.