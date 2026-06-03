El Senado sesionará mañana, pero demora el tratamiento del pliego de Michelli cuestionado por Milei

La situación del pliego de María Verónica Michelli quedó fuera de la sesión que el Senado celebrará este jueves y su definición fue postergada para la próxima semana.
La decisión fue adoptada durante la reunión de jefes de bloque, mientras la Cámara alta se prepara para tratar un temario que incluye alrededor de medio centenar de acuerdos judiciales, además de los proyectos de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada y el pago a los dos últimos "fondos buitres" que mantienen bonos de la deuda en default tras la crisis de 2001.
El caso Michelli se convirtió en uno de los focos de tensión política de los últimos días luego de que el entorno de los hermanos Javier y Karina Milei impulsara el retiro de su candidatura para integrar un tribunal oral federal de La Plata. La magistrada había sido cuestionada por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, consignó el diario "La Nación".
La particularidad del episodio es que fue la propia jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien propuso durante la reunión de Labor Parlamentaria incorporar al debate el pedido de retiro del pliego remitido por el Poder Ejecutivo de la Nación (PEN) la semana pasada.
Bullrich había expresado públicamente su desacuerdo con la decisión del Gobierno nacional y sostuvo que no corresponde objetar una candidatura por razones de parentesco. La senadora incluso puso a disposición del mandatario libertario su renuncia a la conducción de la bancada oficialista, aunque luego buscó bajar el tono de la controversia.
Durante la reunión de este miércoles también quedó confirmado que el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, presentará finalmente el dictamen favorable a la designación de Michelli.
El despacho cuenta con nueve firmas de los 17 integrantes de la comisión, número suficiente para habilitar su tratamiento en el recinto. Entre quienes respaldaron la candidatura figuran las senadoras Carolina Losada, Mariana Juri, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, además de los senadores Maximiliano Abad, Carlos Espínola, Martín Goerling y Carlos Arce, junto con Flavia Royón.
Hasta este miércoles, el documento no había sido presentado formalmente. Finalmente, el dictamen fue ingresado al Senado, habilitando un nuevo escenario político para el tratamiento de la candidatura.
La postergación fue impulsada por sectores de la oposición dialoguista, que prefirieron esperar la formalización del despacho antes de discutir el pedido del Ejecutivo para retirar la postulación. Según fuentes legislativas, la intención es resolver de manera definitiva el caso en la próxima sesión.
De concretarse ese escenario, el Senado podría tratar directamente el pliego de Michelli sin necesidad de debatir previamente el pedido de retiro formulado por el Gobierno. Si la candidata obtiene los votos necesarios, la decisión final quedará en manos del Poder Ejecutivo, que deberá definir si avanza o no con el decreto de designación correspondiente.
Por el contrario, si la postulación no alcanza la mayoría simple requerida para su aprobación, la candidatura quedará rechazada y el Gobierno nacional logrará impedir su llegada a la Justicia Federal.
En medio de la controversia, Michelli mantuvo una reunión con la vicepresidenta Victoria Villarruel en el despacho de la Presidencia del Senado. El encuentro se extendió durante cerca de una hora y no trascendieron detalles sobre su contenido.