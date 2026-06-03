El Senado sesionará mañana, pero demora el tratamiento del pliego de Michelli cuestionado por Milei

El caso Michelli se convirtió en uno de los focos de tensión política de los últimos días luego de que el entorno de los hermanos Javier y Karina Milei impulsara el retiro de su candidatura para integrar un tribunal oral federal de La Plata. La magistrada había sido cuestionada por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon, consignó el diario "La Nación".