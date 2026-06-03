Bullrich bajó el tono a la disputa con Milei, pero persisten las dudas sobre la sesión en el Senado

La postura de la exministra de Seguridad fue interpretada dentro del oficialismo como un gesto de autonomía en un momento clave para la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza. El episodio abrió interrogantes sobre el desarrollo de la sesión prevista para este jueves, en la que la administración libertaria pretende avanzar con los nombramientos judiciales pendientes, además del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la iniciativa vinculada al pago a holdouts.