Bullrich bajó el tono a la disputa con Milei, pero persisten las dudas sobre la sesión en el Senado

Resumen para apurados
- El miércoles en el Senado argentino, la legisladora Bullrich minimizó su disputa con el presidente Milei tras ofrecer su renuncia por el retiro del pliego de la jueza Michelli.
- El desacuerdo surgió cuando el Ejecutivo retiró la postulación de Michelli. Bullrich apeló a la objeción de conciencia para defender el pliego y descartó una ruptura en el bloque.
- La tensión genera incertidumbre sobre la sesión del Senado de este jueves. El oficialismo evalúa excluir las designaciones judiciales para evitar conflictos con bloques aliados.
La senadora Patricia Bullrich buscó este miércoles desactivar la polémica generada por su enfrentamiento con Javier Milei a raíz del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza Federal. Tras haber puesto a disposición su renuncia a la conducción del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, la legisladora aseguró que la situación fue conversada con el mandatario y descartó que el episodio implique una ruptura dentro del oficialismo.
"Se lo planteé al Presidente en una charla muy madura, muy seria. Uno pone a disposición su renuncia, él no le dio importancia al tema y seguimos la conversación. Así que eso queda ahí", afirmó Bullrich, en un intento por restarle dramatismo a un conflicto que dejó expuestas diferencias internas en torno a la estrategia judicial del gobierno libertario.
La controversia se originó luego de que la Casa Rosada impulsara el retiro del pliego de Michelli, una de las 73 postulaciones judiciales que habían sido promovidas por el propio Ejecutivo Nacional y cuyo tratamiento legislativo ya estaba encaminado. Frente a esa decisión, Bullrich invocó su "derecho a la objeción de conciencia" para sostener la candidatura de la magistrada y respaldar su aprobación en el Senado, consignó el diario "Ámbito".
La postura de la exministra de Seguridad fue interpretada dentro del oficialismo como un gesto de autonomía en un momento clave para la agenda parlamentaria de La Libertad Avanza. El episodio abrió interrogantes sobre el desarrollo de la sesión prevista para este jueves, en la que la administración libertaria pretende avanzar con los nombramientos judiciales pendientes, además del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la iniciativa vinculada al pago a holdouts.
Al referirse al alcance de su decisión, Bullrich sostuvo que se trata de una posición personal y no de una diferencia política con el bloque oficialista. "Esta es una figura que se utiliza en muchas situaciones, en las que los principios que uno lleva están en juego, pero son posiciones individuales, no son posiciones de bloque", explicó.
Consultada sobre una eventual fractura dentro de La Libertad Avanza en la Cámara alta, la legisladora rechazó esa posibilidad. "No, de ninguna manera. El bloque está consolidado en las ideas y tiene un trabajo de unidad muy claro", afirmó.
Bullrich también remarcó que el oficialismo mantendrá su actividad parlamentaria pese a las tensiones surgidas en las últimas horas. "Ahora, este jueves, vamos a tener una sesión importante y no vamos a parar por el Mundial, vamos a seguir trabajando. Tenemos otros temas importantes. El Gobierno necesita proyectos y los vamos a seguir trabajando", señaló.
Respecto de la situación particular del pliego de Michelli, la senadora defendió la política judicial libertaria. "Durante años en el país se ponían y se sacaban pliegos. Ahora este gobierno ha decidido hacer una revolución en la Justicia", afirmó. En la misma línea, sostuvo que se trata de "el primer gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con sus problemas".
El cambio de posición del entorno de los hermanos Javier y Karina Milei también generó desconcierto entre legisladores de otros espacios. Según trascendió, el dictamen que habilitaba el tratamiento de los pliegos había sido acompañado por senadores libertarios y aliados habituales del oficialismo. Sin embargo, el listado de firmas aún no fue difundido públicamente por el presidente de la comisión correspondiente, Carlos Pagotto.
En sectores del PRO y de la UCR cuestionaron que el oficialismo no haya explicado formalmente por qué decidió retirar una candidatura que había impulsado y respaldado apenas dos semanas antes.
En paralelo, en el Senado recuerdan que el pedido de retiro enviado por el Poder Ejecutivo no tiene efectos automáticos. Para concretarse, debe ser tratado por el pleno de la Cámara y aprobado por mayoría simple. En ese escenario, Bullrich dejó entrever que no acompañaría la decisión oficial si el tema llega al recinto.
Mientras tanto, persisten las dudas sobre el contenido definitivo de la sesión prevista para este jueves. Entre las alternativas que se analizan figura excluir del temario el capítulo vinculado a los pliegos judiciales para evitar conflictos con bloques aliados, que podrían objetar un tratamiento parcial de las postulaciones.