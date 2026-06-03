Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei en medio de la interna: "Trabajando siempre juntas"

Resumen para apurados
- Patricia Bullrich y Karina Milei se reunieron este miércoles en la Casa Rosada para desactivar tensiones internas tras el rechazo de la senadora a una decisión judicial de Milei.
- La tensión surgió cuando Bullrich objetó el retiro del pliego de la jueza Michelli y ofreció renunciar a la jefatura del bloque oficialista, propuesta que el presidente rechazó.
- El encuentro busca consolidar la unidad del oficialismo en el Senado. Se espera que esta tregua evite futuras fracturas en el bloque de cara a próximas reformas legislativas.
La senadora Patricia Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunieron este miércoles en medio de la fuerte interna dentro del Gobierno nacional.
El encuentro se llevó a cabo en el despacho de la hermana del presidente Javier Milei, en la Casa Rosada, luego de que la parlamentaria manifestara públicamente su rechazo al retiro del pliego como jueza de la abogada María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, posteó la ex ministra de Seguridad en su cuenta de X tras la reunión.
ReuniÃ³n con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei. pic.twitter.com/kPo5FebOQO— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 3, 2026
La controversia comenzó el lunes, cuando Bullrich anunció que ejercería su “derecho a la objeción de conciencia” y que votaría en contra del retiro del pliego de Michelli como candidata a vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La candidatura había sido firmada por el presidente Milei a mediados de marzo.
Según trascendió, una de las objeciones a la postulación de Michelli era su vínculo familiar con Alconada Mon, quien participó en investigaciones relacionadas con el caso $LIBRA y el patrimonio del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Bullrich sostuvo que “conoce y respeta” la facultad constitucional del Presidente para tomar decisiones sobre las postulaciones judiciales, aunque consideró que expresar sus principios también forma parte de su responsabilidad como dirigente e integrante del espacio oficialista.
Las declaraciones de la senadora generaron un fuerte impacto dentro del Gobierno y dejaron al bloque oficialista en estado de deliberación. Un día después de plantear su desacuerdo, Bullrich puso a disposición su renuncia como titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado. Sin embargo, según trascendió, Milei le restó importancia al ofrecimiento y le pidió que continuara en el cargo.
La propia legisladora ratificó esa versión durante su participación en un congreso internacional de ciberseguridad realizado en Mendoza. “No es una interna, lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia, una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar. Hablé con el Presidente, le conté mi objeción, me explicó su posición en una reunión privada y no voy a darla a conocer. Cuando uno es una persona de bien y tiene que dar una posición distinta a la del Presidente, pone su renuncia a disposición, pero el Presidente siguió la conversación, sin darle importancia a esa aseveración”, indicó.