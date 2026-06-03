Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei en medio de la interna: "Trabajando siempre juntas"

La propia legisladora ratificó esa versión durante su participación en un congreso internacional de ciberseguridad realizado en Mendoza. “No es una interna, lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia, una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar. Hablé con el Presidente, le conté mi objeción, me explicó su posición en una reunión privada y no voy a darla a conocer. Cuando uno es una persona de bien y tiene que dar una posición distinta a la del Presidente, pone su renuncia a disposición, pero el Presidente siguió la conversación, sin darle importancia a esa aseveración”, indicó.