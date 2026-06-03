Política

Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei en medio de la interna: "Trabajando siempre juntas"

La senadora y la secretaria general de la Presidencia mantuvieron un encuentro en la Casa Rosada.

Patricia Bullrich se reunió con Karina Milei en medio de la interna: Trabajando siempre juntas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Patricia Bullrich y Karina Milei se reunieron este miércoles en la Casa Rosada para desactivar tensiones internas tras el rechazo de la senadora a una decisión judicial de Milei.
  • La tensión surgió cuando Bullrich objetó el retiro del pliego de la jueza Michelli y ofreció renunciar a la jefatura del bloque oficialista, propuesta que el presidente rechazó.
  • El encuentro busca consolidar la unidad del oficialismo en el Senado. Se espera que esta tregua evite futuras fracturas en el bloque de cara a próximas reformas legislativas.
Resumen generado con IA

La senadora Patricia Bullrich y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se reunieron este miércoles en medio de la fuerte interna dentro del Gobierno nacional.

El encuentro se llevó a cabo en el despacho de la hermana del presidente Javier Milei, en la Casa Rosada, luego de que la parlamentaria manifestara públicamente su rechazo al retiro del pliego como jueza de la abogada María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

“Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, posteó la ex ministra de Seguridad en su cuenta de X tras la reunión.

La controversia comenzó el lunes, cuando Bullrich anunció que ejercería su “derecho a la objeción de conciencia” y que votaría en contra del retiro del pliego de Michelli como candidata a vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La candidatura había sido firmada por el presidente Milei a mediados de marzo.

Según trascendió, una de las objeciones a la postulación de Michelli era su vínculo familiar con Alconada Mon, quien participó en investigaciones relacionadas con el caso $LIBRA y el patrimonio del vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Bullrich sostuvo que “conoce y respeta” la facultad constitucional del Presidente para tomar decisiones sobre las postulaciones judiciales, aunque consideró que expresar sus principios también forma parte de su responsabilidad como dirigente e integrante del espacio oficialista.

Las declaraciones de la senadora generaron un fuerte impacto dentro del Gobierno y dejaron al bloque oficialista en estado de deliberación. Un día después de plantear su desacuerdo, Bullrich puso a disposición su renuncia como titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado. Sin embargo, según trascendió, Milei le restó importancia al ofrecimiento y le pidió que continuara en el cargo.

La propia legisladora ratificó esa versión durante su participación en un congreso internacional de ciberseguridad realizado en Mendoza. “No es una interna, lo que hay de mi parte es una objeción de conciencia, una figura muy importante cuando uno cree que hay algo que no puede votar. Hablé con el Presidente, le conté mi objeción, me explicó su posición en una reunión privada y no voy a darla a conocer. Cuando uno es una persona de bien y tiene que dar una posición distinta a la del Presidente, pone su renuncia a disposición, pero el Presidente siguió la conversación, sin darle importancia a esa aseveración”, indicó.

Temas Buenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaCasa RosadaPatricia BullrichKarina Milei
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza
1

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas
2

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
3

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
4

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Murió Tony Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido
5

Murió "Tony" Rodríguez, el titán tucumano que corrió por los niños con cáncer y terminó vencido por el olvido

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy
5

Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy

Más Noticias
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal

Nuevo frente judicial en la UNT: impugnan ante la Cámara la elección en Psicología y recusan al vocal Leal

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

Ni Tini ni Antonela: quién es la pareja de un jugador argentino que deslumbra en el Mundial 2026 y se volvió viral por su belleza

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

El Niño podría cambiar el invierno en Argentina: qué regiones serán las más afectadas

¿Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Tucumán?

¿Cuándo cobran el aguinaldo los empleados estatales de Tucumán?

VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

VTV: cómo funcionará el nuevo registro de talleres privados habilitados para realizar la verificación técnica

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

Comentarios