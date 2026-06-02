Caputo aseguró que la inflación bajará y que "sobran dólares" en el Banco Central

Resumen para apurados
- El ministro de Economía Luis Caputo afirmó en el foro CAMBRAS que la inflación bajará y que sobran dólares en el Banco Central gracias al rumbo macroeconómico del Gobierno.
- La gestión actual revirtió el pasivo de 40.000 millones de dólares heredado en 2023 comprando divisas diariamente para superar las metas de reservas acordadas con el FMI.
- Caputo proyecta un fuerte crecimiento económico para 2027 y vaticina la reelección de Milei, descartando de plano un regreso político del kirchnerismo al poder.
Durante su disertación en el encuentro empresarial CAMBRAS Business Day 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó el rumbo macroeconómico del Palacio de Hacienda y adelantó que el índice de inflación correspondiente al mes de mayo mostrará una desaceleración respecto al 2,6% registrado en abril. Además, sostuvo que “sobran dólares” en las reservas del Banco Central.
El jefe de las finanzas públicas centró gran parte de su discurso en la recomposición financiera del BCRA, destacando el ritmo de acumulación de divisas y desestimando las advertencias de los analistas sobre la escasez de moneda extranjera. En ese sentido, el funcionario fue categórico al afirmar la disponibilidad de divisas en el mercado actual: “Todavía sobran dólares”, sostuvo el funcionario, al tiempo que argumentó que la administración de Javier Milei logró quebrar el histórico debate sobre la falta de divisas en el país. “Hace dos años y medio estaba prohibido repatriar dividendos, hoy hay dólares para todos”, enfatizó.
Al repasar el estado de situación recibido en diciembre de 2023, Caputo recordó que la gestión actual debió absorber un pasivo superior a los U$S 40.000 millones que el Banco Central mantenía con el sector importador. En contraste con aquel escenario, el ministro defendió la liberación fáctica del acceso a la moneda estadounidense para los distintos actores de la economía.
“No hay problemas de dólares para los importadores y las empresas. Hay dólares para todos los argentinos que quieran ahorrar. Hoy todas las personas humanas pueden comprar la cantidad de divisas que quieran”, planteó.
El titular de Economía vinculó esta fluidez cambiaria con el desempeño de la autoridad monetaria en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), señalando que el nivel de compras diarias permite sobrepasar con holgura las metas de reservas acordadas con los organismos internacionales. “Todavía sobran tantos dólares que el Central compró a razón de U$S 100 millones por día desde que empezó el año”, aseguró.
Bajo esta dinámica, el gobierno proyecta superar la meta base de U$S 10.000 millones pautada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la previsión interna de U$S 17.000 millones. “Hoy, al ritmo al que viene comprando el Banco Central, ya está prácticamente cumplida la mitad con el Fondo. Y si pudiéramos mantener ese ritmo, estaríamos hablando que podríamos llegar a comprar U$S 24.000 millones”, detalló el jefe de la cartera económica, concluyendo que “esto desmitifica absolutamente el tema de la restricción externa”.
Caputo y las proyecciones políticas hacia 2027
Hacia el cierre de su presentación, Caputo ofreció una mirada optimista sobre el mediano plazo y tomó distancia de los pronósticos de los bancos de inversión y las consultoras privadas. “Soy tan optimista con respecto al futuro. Sigo sosteniendo que lo mejor es lo que viene. Veo un 2027 absolutamente diferente a lo que esperan muchos consultores. Se lo que vamos a hacer y no tenemos ninguna duda que la economía va a seguir creciendo”, afirmó.
Por último, l ministro descartó de plano un eventual retorno político de la oposición kirchnerista, catalogando dicha posibilidad como “el infierno” y personalizando su rechazo en la figura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. “La prueba fueron las elecciones de medio término. No importa lo que pase, puede haber un shock externo; el petróleo puede irse a U$S 400; una guerra mundial o una invasión extraterrestre que Kicillof nunca va a ser el presidente de la Argentina”, lanzó Caputo, concluyendo con una fuerte previsión electoral: “El 2027 va a ser un año muy diferente a lo que se espera y el Presidente va a ganar por paliza. No hay margen para que las cosas salgan mal”.