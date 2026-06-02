Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Resumen para apurados
- La UNT define la elección de rector para el 10 de junio en Tucumán bajo la incertidumbre de un fallo de la Cámara Federal que determinará la validez de las candidaturas.
- La postulación de Sergio Pagani fue suspendida por una cautelar sobre límites a la reelección, dejando el Rectorado provisoriamente a cargo de Cristina Grunauer de Falú.
- El fallo judicial delineará el futuro político de la UNT, pudiendo habilitar nuevas fórmulas, proclamar de forma directa a la oposición o postergar el proceso electoral.
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Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiMercedes LealVirginia AbdalaCristina Grunauer de FalúMiguel Cabrera
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