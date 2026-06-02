Política

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

La elección de rector y vicerrector sigue atada a una definición judicial. Las alternativas que evalúan tanto el oficialismo como la oposición de cara a la Asamblea Universitaria del 10 de junio.

RECTORADO. La Asamblea Universitaria del 10 de junio depende de una definición de la Justicia Federal.
RECTORADO. La Asamblea Universitaria del 10 de junio depende de una definición de la Justicia Federal.
Por Matias Argañaraz Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La UNT define la elección de rector para el 10 de junio en Tucumán bajo la incertidumbre de un fallo de la Cámara Federal que determinará la validez de las candidaturas.
  • La postulación de Sergio Pagani fue suspendida por una cautelar sobre límites a la reelección, dejando el Rectorado provisoriamente a cargo de Cristina Grunauer de Falú.
  • El fallo judicial delineará el futuro político de la UNT, pudiendo habilitar nuevas fórmulas, proclamar de forma directa a la oposición o postergar el proceso electoral.
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