El crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier será imputado por femicidio

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba agravará la situación procesal de Claudio Barrelier (33 años). El único acusado por el crimen de la adolescente Agostina Vega (14) será imputado por femicidio luego de los nuevos datos que surgieron de la pesquisa y de que el resultado preliminar de la autopsia arrojara que la víctima falleció por asfixia mecánica. En paralelo, los investigadores no descartan que el hombre haya actuado solo y también ordenaron estudios complementarios para determinar si la joven sufrió abuso sexual.