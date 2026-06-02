El crimen de Agostina Vega: Claudio Barrelier será imputado por femicidio

Resumen para apurados
- El fiscal Raúl Garzón imputará por femicidio a Claudio Barrelier tras confirmarse que la adolescente Agostina Vega, de 14 años, murió por asfixia en Córdoba a fines de mayo.
- La víctima desapareció el 23 de mayo tras entrar a la casa de Barrelier y fue hallada sin vida el 30. La autopsia reveló asfixia y signos de extrema violencia en su cuerpo.
- El acusado enfrenta prisión perpetua. La fiscalía busca determinar si hubo cómplices y evalúa sumar otros agravantes como ensañamiento, alevosía y homicidio transversal.
El Ministerio Público Fiscal de Córdoba agravará la situación procesal de Claudio Barrelier (33 años). El único acusado por el crimen de la adolescente Agostina Vega (14) será imputado por femicidio luego de los nuevos datos que surgieron de la pesquisa y de que el resultado preliminar de la autopsia arrojara que la víctima falleció por asfixia mecánica. En paralelo, los investigadores no descartan que el hombre haya actuado solo y también ordenaron estudios complementarios para determinar si la joven sufrió abuso sexual.
Agostina Vega desapareció el sábado 23 de mayo, después de las 22.30 tras salir de la casa de su madre, Melisa Herrera, ubicada en el barrio cordobés General Mosconi. Durante días fue intensamente buscada hasta que el pasado sábado 30 fue hallada sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra.
El primer sospechoso de su desaparición -y posteriormente del crimen- fue Barrelier, gracias al testimonio de un taxista, quien al ver los carteles de búsqueda de la adolescente advirtió que la había acercado hacia un domicilio del barrio Cofico y que allí la joven fue recibida por el hombre.
La versión fue constatada por los registros de las cámaras de seguridad, que captaron a Agostina entrar a la vivienda de Barrelier, pero no salir. El hombre fue detenido e imputado por la desaparición de la joven. Al confirmarse su asesinato, la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Raúl Garzón, cambió la acusación por homicidio.
Autopsia
En la jornada de ayer se conoció el resultado preliminar de la autopsia, que señala que Agostina habria muerto debido a una asfixia mecánica.
Uno de los principales avances fue la determinación del momento en que habría ocurrido el crimen. De acuerdo a los estudios preliminares, la muerte se produjo entre la 1 y las 3 de la madrugada del domingo. El dato coincide con la hipótesis que manejaba la fiscalía, que ubicaba el asesinato entre la noche del sábado y las primeras horas del día siguiente.
Según consta en el informe, los especialistas detectaron un importante daño en los órganos internos de la adolescente, compatible con un ataque de extrema violencia. Según consignó Clarín, el cuerpo de la adolescente presentaba signos de haberse resistido a una agresión, por lo que no se descarta que haya sido víctima de abuso sexual.
Sin embargo, los peritos señalaron que no se pudieron tomar muestras de hisopados “tradicionales” para detectar signos de abuso y la zona pélvica ya que las partes estaban muy dañadas por el desmembramiento, situación que complejiza el trabajo de análisis y la reconstrucción de los hechos.
Una de las hipótesis que manejaban los pesquisas es que Agostina podría haber sido asesinada por cursar un embarazo. Esta teoría fue rápidamente desechada cuando los estudios indicaron que no estaba embarazada.
Además de la autopsia, los peritos trabajan sobre distintos indicios que podrían aportar datos relevantes sobre la mecánica del crimen. En paralelo, la fiscalía aguarda los resultados de las pruebas realizadas en la vivienda del barrio Cofico, donde se sospecha que ocurrió el crimen. Allí se aplicaron reactivos como luminol para detectar posibles rastros de sangre que hayan sido limpiados o alterados.
Ampliación
El abogado de la familia de Agostina, Carlos Nayi, ayer por la tarde anunció que los abuelos maternos, Miguel Heredia y Elizabeth Fernández, fueron admitidos como querellantes en la causa.
También dijo que, debido a los datos que arrojó el informe preliminar de la autopsia, el fiscal Garzón dispuso modificar la calificación legal contra Barrelier e imputarlo por femicidio, figura que prevé la condena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable. “No se descarta que en las próximas horas se apliquen otros agravantes, como homicidio transversal, por matar a alguien para hacer sufrir a la madre, y se pidió también alevosía y ensañamiento”, sostuvo.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, habló del estado de la causa y recordó que, en el inicio de la búsqueda de Agostina, “las primeras horas fueron confusas” y afirmó que Barrelier buscó embarrar la cancha con sus primeras declaraciones. En esa línea, dijo que resta es determinar si hubo otras personas implicadas. “Barrelier no tiene otro camino que la condena perpetua”, expresó en una entrevista con TN.