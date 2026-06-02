Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Una investigación por comercialización de drogas tiene aristas que rompen el molde. En el caso de la venta de éxtasis y otros estupefacientes sintéticos descubierta el sábado, no fue la excepción. Un accidente fue clave para iniciar la pesquisa. El acusado cometió el grosero error de etiquetar con identidad y domicilio a sus clientes, una práctica que contradice cualquier lógica de clandestinidad en este tipo de actividad ilícita. También aparecieron testigos atemorizados porque el principal sospechoso hacía gala de sus vínculos con gente poderosa. Además, se fortaleció la teoría de que el imputado no sólo comercializaba, sino que también podría haberse dedicado a la producción de este tipo de sustancias. Demasiada información para una causa que recién se abrió y cuyo alcance aún es incierto.