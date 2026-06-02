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Denuncias de acoso en la UNT: “Muchas compañeras tienen miedo de cursar”

Estudiantes realizaron una sentada frente al Rectorado de la UNT para reclamar respuestas institucionales ante denuncias de acoso.

PROTESTA. Estudiantes de distintas carreras exigieron respuestas y reclamaron condiciones seguras para estudiar. Foto Santiago Gimenez
PROTESTA. Estudiantes de distintas carreras exigieron respuestas y reclamaron condiciones seguras para estudiar. Foto Santiago Gimenez
Por Ariane Armas Hace 5 Hs

Con carteles que decían “Las estudiantes no estamos seguras mientras se silencien situaciones de acoso y violencia digital” y “Basta de acoso”, estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Tucumán realizaron en el mediodía de ayer una sentada pacífica frente al Rectorado de la casa de altos estudios, para reclamar medidas concretas ante denuncias de acoso y violencia de género que involucran a integrantes de la comunidad universitaria.

La convocatoria fue impulsada por la Asamblea General de la Facultad de Filosofía y Letras, que reúne a representantes de las distintas carreras, y formó parte de una serie de actividades previstas para esta semana en el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos.

Sentados sobre las escalinatas y los alrededores del Rectorado, los estudiantes desplegaron carteles, compartieron documentos consensuados en asamblea y reclamaron respuestas institucionales. Entre los pedidos centrales figuraron la aplicación efectiva de las medidas preventivas previstas en los protocolos universitarios y mayores garantías de seguridad para quienes asisten diariamente a las facultades.

“Las actividades surgieron en una asamblea general realizada junto a todas las carreras de la facultad. No sólo se plantearon en el marco de los casos de acoso que tomaron estado público, sino también por la falta de respuestas institucionales ante estas situaciones”, explicaron Valentina Brito y Patricia Pavón, estudiantes de Trabajo Social.

Las jóvenes señalaron que existe preocupación entre quienes concurren a la facultad y afirmaron que la incertidumbre no afecta únicamente a las personas denunciantes.

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“Lo que más genera incertidumbre es no saber cuáles son los pasos a seguir. No hay claridad respecto de los procedimientos ni de las respuestas institucionales, y eso afecta no sólo a las víctimas, sino también al conjunto de los estudiantes”, sostuvieron.

Medidas preventivas

Durante la jornada también tomó la palabra Nazarena Martín, integrante de la Comisión de Género y Diversidad de Ciencias de la Educación, quien explicó que la protesta surgió a raíz de denuncias que involucran a un no docente y a un ayudante estudiantil.

“Estamos aquí para acompañar a las personas afectadas y para exigir respuestas”, señaló.

Según explicó, uno de los principales reclamos apunta a la implementación de medidas preventivas más estrictas mientras se desarrollan los procedimientos institucionales correspondientes.

“Pedimos que se apliquen las medidas preventivas previstas en el protocolo, porque entendemos que aún no fueron implementadas o que las que se adoptaron no resultaron efectivas”, expresó.

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Martín sostuvo además que las estudiantes buscan garantizar condiciones para cursar sin temor. “Lo que pedimos es que las estudiantes puedan ingresar a la facultad y cursar con tranquilidad. Hoy eso no está ocurriendo porque muchas compañeras tienen miedo”, afirmó.

Consultada sobre el impacto de la situación, señaló que la vida académica de algunas alumnas se vio afectada. “Continúan cursando en la medida de lo posible, pero lo hacen con temor y sostenidas por el acompañamiento de sus compañeras”, dijo.

La representante estudiantil agregó que existen instancias de diálogo abiertas, aunque evitó brindar detalles debido a que los casos continúan en curso.

Respeto y cuidado

Las estudiantes remarcaron que la movilización también busca visibilizar una problemática que, según sostienen, afecta a toda la comunidad universitaria.

“Fue muy impactante y muy triste llegar al punto de tener que realizar una sentada para obtener respuestas. Después de tantos años de lucha, resulta doloroso encontrarnos todavía en esta situación”, manifestaron Brito y Pavón.

Además, pidieron un tratamiento responsable de la información vinculada a las denuncias. “No queremos que esto sea tratado como un rumor o un chisme. Se trata de hechos que han movilizado profundamente a la comunidad universitaria”, expresaron.

Por último, reclamaron respeto hacia quienes deciden denunciar. “Muchas veces las víctimas tardan años en poder hablar de lo que vivieron. Los tiempos de las víctimas son distintos y no deben ser cuestionados”, señalaron.

La sentada frente al Rectorado fue la primera de una serie de acciones previstas por las asambleas estudiantiles. “Vamos a insistir en la transparencia, claridad y respuestas respecto de lo que está ocurriendo. Somos estudiantes que transitamos todos los días nuestras casas de estudio y no podemos tolerar las situaciones de injusticia que se están produciendo”, concluyeron.

Nueva convocatoria: qué otras acciones se realizarán

Los alumnos continuarán con una serie de iniciativas que apuntan a que sus reclamos sean respondidos de manera urgente. “Creemos que es necesario construir espacios seguros para estudiar, trabajar y habitar la universidad.”, indicaron mediante un comunicado.

En este marco, para hoy está programada una jornada de visibilización y un conversatorio en la Facultad de Filosofía y Letras, mientras que mañana los estudiantes participarán de la marcha por Ni Una Menos. La concentración está prevista a las 15 en el Rectorado.

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