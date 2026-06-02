Denuncias de acoso en la UNT: “Muchas compañeras tienen miedo de cursar”

Con carteles que decían “Las estudiantes no estamos seguras mientras se silencien situaciones de acoso y violencia digital” y “Basta de acoso”, estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional de Tucumán realizaron en el mediodía de ayer una sentada pacífica frente al Rectorado de la casa de altos estudios, para reclamar medidas concretas ante denuncias de acoso y violencia de género que involucran a integrantes de la comunidad universitaria.