Qué encontraron en la habitación donde habría sido asesinada Agostina Vega

La fiscalía estima que el crimen ocurrió entre las 23 del sábado 23 y las 5 de la madrugada del domingo 24 de mayo. La autopsia determinó que la joven murió asfixiada, una conclusión compatible con la hipótesis del denominado “crimen silencioso” que manejan los investigadores y que explicaría por qué, pese a que había otras personas dentro de la casa, nadie escuchó nada. Además, los peritos detectaron “posibles signos de abuso sexual”.