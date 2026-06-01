"Hay más personas involucradas, gente de poder": la advertencia de la familia de Agostina Vega

El hombre también brindó detalles sobre el estado de salud de su hija, madre de Agostina. “Salió de terapia, está en sala común, acompañada de un equipo de psicólogos. No tiene detalles de lo que pasó, solo sabe que a Agostina la encontraron muerta. No le van a dar el alta hasta que los médicos crean que está en condiciones de salir”, explicó.