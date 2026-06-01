"Hay más personas involucradas, gente de poder": la advertencia de la familia de Agostina Vega

Resumen para apurados
- La familia de Agostina Vega exigió en Córdoba investigar al entorno del único detenido por su femicidio, denunciando que personas de poder y dinero actuaron como cómplices.
- Tras ser aceptados como querellantes, los familiares de la menor reclamaron indagar al entorno del imputado, mientras la madre sigue internada y se esperan pericias clave.
- La querella anticipa nuevas detenciones basadas en el análisis de complicidades y pericias pendientes, buscando romper la impunidad denunciada por el entorno de la víctima.
En medio del dolor por el crimen de Agostina Vega, uno de los tíos de la adolescente aseguró que “hay más gente involucrada” en la causa y reclamó que la investigación avance sobre el entorno de Claudio Barrelier, el único imputado hasta el momento.
“Acá hay más gente involucrada, gente de poder, gente de plata. No vamos a descansar con mi familia hasta conseguir justicia. Lo que le hicieron no tiene perdón, me la mataron como a un perro”, expresó Franco, tío de la víctima, en declaraciones a TN.
El hombre apuntó directamente contra Barrelier y pidió que la Justicia profundice la investigación. “Quiero que pague este hijo de p... por lo que le hizo a mi sobrina. Quiero que investiguen a todos, a la madre, a la familia de él, a todos”, sostuvo.
Además, agregó: “Acá alguien mató salvajemente a mi sobrina, a una nena. Pido justicia por la impunidad con la que se manejan estos guasos”.
Visiblemente afectado, Franco también expresó su indignación por la violencia del hecho. “No quiero imaginar lo que debe haber sufrido. Una impotencia de que se abuse así de los niños. Ahora todos salen a hablar, dejen de usarnos”, señaló.
En otro tramo de la entrevista, recordó que este martes se realizará una suelta de globos en el colegio de Agostina y adelantó que pedirá hablar con los compañeros de la adolescente.
“Pedí hablar con los compañeritos, antes del homenaje, para decirles que se cuiden, que no publiquen tantas cosas en las redes”, comentó.
Minutos después habló Miguel, abuelo de Agostina, quien confirmó que la familia ya fue aceptada como querellante en la causa que investiga el femicidio de la adolescente.
“Hoy fue un día largo. Estoy muy cansado. Estamos levantados desde las 5 de la mañana. Con mi señora nos presentamos como querellantes y el fiscal aceptó”, contó.
El hombre también brindó detalles sobre el estado de salud de su hija, madre de Agostina. “Salió de terapia, está en sala común, acompañada de un equipo de psicólogos. No tiene detalles de lo que pasó, solo sabe que a Agostina la encontraron muerta. No le van a dar el alta hasta que los médicos crean que está en condiciones de salir”, explicó.
Miguel además sostuvo que esperan nuevas detenciones en el marco de la investigación. “Están investigando el tema de otros cómplices. Sabemos que esta cosa que está detenida no actuó solo”, afirmó.
Finalmente, expresó el deseo de la familia de que la causa avance para lograr justicia por la adolescente. “Esperemos llegar al final para que mi nieta pueda descansar en paz. Todavía hay pericias que se tienen que terminar. Calculo que a mediados de semana vamos a tener el cuerpito de ella para hacerle una despedida”, cerró.