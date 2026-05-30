Un descampado, cámaras y un auto prestado: las claves del caso Agostina Vega

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, se concentra por estas horas en un descampado de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Las pistas reunidas durante los últimos siete días llevaron a los investigadores a centrar allí los rastrillajes, en medio de una causa que tiene como principal sospechoso y único detenido a Claudio Barrelier, de 32 años.