Un descampado, cámaras y un auto prestado: las claves del caso Agostina Vega

Resumen para apurados
- La policía busca a Agostina Vega, de 14 años, desaparecida el 23 de mayo en Córdoba tras ser engañada por Claudio Barrelier, expareja de su madre y único detenido de la causa.
- Cámaras registraron a la joven entrando a la casa del sospechoso, quien luego consiguió un auto prestado para trasladar bultos hacia el descampado que hoy rastrilla la policía.
- El avance del rastrillaje en el predio y las pericias telefónicas definirán la situación procesal de Barrelier, imputado en una causa que conmociona a la provincia de Córdoba.
La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, se concentra por estas horas en un descampado de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial. Las pistas reunidas durante los últimos siete días llevaron a los investigadores a centrar allí los rastrillajes, en medio de una causa que tiene como principal sospechoso y único detenido a Claudio Barrelier, de 32 años.
El predio está ubicado en una zona habitada por unas 500 familias, según registros oficiales, a unos 12 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba. Se trata de un sector de viviendas precarias rodeadas por amplios terrenos baldíos, donde las autoridades intentan encontrar indicios que permitan esclarecer qué ocurrió con la menor.
La investigación está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien volvió a imponer el secreto de sumario. Según publicó Infobae, las autoridades lograron reconstruir parte de los movimientos del sospechoso a través de testimonios y, especialmente, de cámaras de seguridad que lo ubican en la zona donde ahora se desarrolla el operativo.
La principal hipótesis judicial tiene como punto de partida la casa de Barrelier, ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800, en el barrio Cofico. De acuerdo con la investigación, el sábado 23 de mayo el hombre le pagó un remís a Agostina para que fuera hasta allí. Los investigadores creen que la adolescente fue engañada con la promesa de buscar un regalo para su madre.
La joven conocía al sospechoso porque había sido pareja de su mamá. Esa relación previa, consideran los pesquisas, fue determinante para que confiara en él.
Las cámaras de seguridad registraron a Barrelier ingresando a la vivienda junto a Agostina durante la noche de ese sábado. Esa es la última imagen que se tiene de la adolescente. Los investigadores sospechan que dentro de la casa podría haber habido más personas.
Lo ocurrido después es todavía materia de investigación. Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la hipótesis más fuerte apunta a un posible abuso sexual y a una presunta agresión posterior contra la menor.
Hasta el momento, ninguna cámara registró a Agostina saliendo de la vivienda. En cambio, sí quedaron documentados distintos movimientos del acusado. Según trascendió, desde el sábado hasta el lunes Barrelier pidió dinero y también intentó conseguir un auto prestado de manera desesperada. Para los investigadores, buscaba un vehículo para trasladar a la adolescente.
“La buscamos con y sin vida”, había advertido desde el comienzo el fiscal Garzón.
Finalmente, el sospechoso consiguió un Ford Ka negro que le habría prestado una mujer con la que mantenía una relación extramatrimonial. Siempre de acuerdo con la hipótesis de la causa, Barrelier le dijo que necesitaba el vehículo para realizar trabajos.
El hombre retiró el auto en el barrio Yofré y regresó manejando hasta su domicilio. La misma cámara de seguridad que el sábado lo había registrado junto a Agostina, esta vez lo mostró llegando solo.
Las imágenes incorporadas al expediente lo muestran estacionando frente a la vivienda. Aunque el video no es completamente claro, los investigadores aseguran que se lo ve entrando y saliendo de la casa mientras cargaba “tachos o baldes” en el vehículo. La defensa sostuvo que los utilizaba para una changa de albañilería, aunque hasta el momento no existen pruebas que respalden esa versión.
Poco después, Barrelier volvió a salir. Según la investigación, las antenas de telefonía ubicaron su celular en la zona de Ampliación Ferreyra, donde actualmente se realizan los rastrillajes.
En ese sector no existen cámaras de seguridad, por lo que el sospechoso ingresó en un punto ciego. Sin embargo, un dispositivo ubicado cerca del ingreso al barrio logró captarlo entrando al lugar. Aproximadamente una hora más tarde, otra grabación lo registró cuando salía de la zona.
Para la Justicia, el acusado no actuó siguiendo un plan previo, sino que improvisó sus movimientos. A siete días de la desaparición de Agostina Vega, todavía no está claro qué ocurrió dentro de la vivienda de Cofico. Lo que sí sostienen los investigadores es que el descampado de Ampliación Ferreyra se convirtió en el principal punto de búsqueda para intentar encontrar rastros de la adolescente.