Caso Agostina Vega: qué reveló la autopsia preliminar de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba

Resumen para apurados
- La autopsia reveló que Agostina Vega (14) fue asesinada con extrema violencia el pasado fin de semana en Córdoba, hecho por el cual permanece detenido un sospechoso de 33 años.
- El cuerpo presentaba desmembramiento y graves lesiones. El sospechoso fue identificado gracias al testimonio de un remisero y a registros de cámaras de seguridad de la zona.
- La Justicia ordenó estudios complementarios para precisar la causa de muerte, mientras se busca esclarecer las responsabilidades en un caso que conmociona a la provincia.
La investigación por el crimen deAgostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en un descampado de Córdoba, sumó dos datos clave con la difusión del informe preliminar de la autopsia.
Los primeros estudios forenses permitieron establecer que la víctima fue asesinada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
De acuerdo con los resultados iniciales, los especialistas detectaron un importante daño en los órganos internos de la adolescente, compatible con un ataque de extrema violencia. Además, los peritos confirmaron la presencia de signos de desmembramiento en el cuerpo, una situación que complejiza el trabajo de análisis y reconstrucción de los hechos.
El resultado de la autopsia
Según lo investigado por Garzón, luego de que Agostina llegó a la esquina de las calles Juan del Campillo y Mariano Fragueiro ambos caminaron hasta la casa de Barrelier y entraron. La niña nunca salió.
Del resultado preliminar de la autopsia se desprende que adentro del domicilio sucedió el horror: el acusado habría abusado sexualmente de la adolescente y luego la habría ahorcado.
Según los datos que surgen de la pericia, la adolescente se habría defendido.
Mientras avanzan las pericias, las autoridades convocaron a la familia de Agostina para informarles los primeros resultados obtenidos por los especialistas.
La causa tiene como único detenido a Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece bajo investigación por su presunta vinculación con el crimen. Las sospechas sobre el acusado se fortalecieron a partir del testimonio de un remisero que trasladó a la adolescente antes de su desaparición.
Según relató el conductor, llevó a Agostina hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, donde fue recibida por un hombre que luego identificó como Barrelier. Al día siguiente, tras reconocer a la joven en publicaciones difundidas en redes sociales, se contactó con la familia para aportar información sobre el último recorrido de la menor.
El chofer también recordó la conmovedora reacción de la madre de la adolescente cuando le describió al hombre que había recibido a su hija. “Ya sé quién es”, respondió la mujer antes de romper en llanto, según su testimonio.
Ese dato resultó determinante para la investigación. Posteriormente, registros de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del trayecto y mostraron a Agostina ingresando a una vivienda junto al principal sospechoso.
Con los nuevos resultados de la autopsia y las pruebas recolectadas hasta el momento, la Justicia continúa trabajando para esclarecer cómo fueron las últimas horas de la adolescente y determinar las responsabilidades en uno de los casos que más conmoción generó en Córdoba en los últimos días.