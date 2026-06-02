Drogas sintéticas en Tucumán: una investigación que tiene pistas por analizar

Otra de las incógnitas que surgieron a partir de este procedimiento es determinar cuál era el destino de las sustancias decomisadas, especialmente del éxtasis. Según indicó la auxiliar fiscal Elina González, dentro de una bolsa plástica encontraron una anotación con una cifra: “1.500 Pablo Escobar”. Las pastillas secuestradas tenían grabado el rostro del narcotraficante colombiano, por lo que los investigadores sospechan que el detenido habría manejado esa cantidad de comprimidos. La pregunta es inevitable: si sólo se incautaron unas 500 unidades, ¿qué ocurrió con las otras 1.000?