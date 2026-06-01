Golpe a las drogas sintéticas en Tucumán: “Es importante sacar este veneno de las calles y de las fiestas electrónicas”

Un operativo de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) marcó un antes y un después en la lucha contra las drogas sintéticas en Tucumán. En un allanamiento realizado en un departamento de calle Jujuy al 200, en pleno centro, la Policía secuestró una cantidad inédita de sustancias como éxtasis, tusi, ketamina y LSD, además de desarticular lo que funcionaba como un punto de fraccionamiento y distribución.