Un golazo al corazón: el gran gesto solidario de la Reserva de Atlético Tucumán en el Hospital de Niños

El ruido de las tazas de café y las risas cruzadas dominan la mesa de un bar justo al frente del Hospital de Niños. Cualquiera que los mira desde afuera ve el clima típico de un plantel de fútbol. Bromas, chicanas sobre quién define mejor en los entrenamientos y anécdotas que viajan de boca en boca entre los pibes de la Reserva de Atlético Tucumán y el cuerpo técnico. Sin embargo, detrás de ese ambiente relajado y de indiscutible buen humor, se percibe la sensación de una jornada que dejará una marca en cada uno de ellos.