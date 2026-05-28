El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán vota un nuevo sistema de habilitación para comercios

Luego, Luis Lobo Chaklian, representante por la Municipalidad en el comité de trabajo, celebró la decisión política de avanzar con el proceso de reforma. “Los resultados de la audiencia anterior serán subidos a las páginas del Concejo Deliberante y de la Municipalidad. Los aportes de estas audiencias tienen una importancia enorme. El gran mentor de este proceso es la misma ciudad que demanda que hagamos estos cambios y ustedes serán los dueños de la próxima ordenanza del CPU. Continuamos con este proceso de audiencias para la reforma a partir de la decisión política tanto del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, como de la intendenta, Rossana Chahla, buscando la participación amplia de distintos actores sociales”, resaltó.