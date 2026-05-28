El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán vota un nuevo sistema de habilitación para comercios

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán cumple hoy con una nueva cita parlamentaria. El temario incluye 16 proyectos entre los que se destaca la creación de un sistema único de habilitaciones comerciales a través de medios digitales. En paralelo, la comisión para la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU) escuchó a distintos actores en una nueva audiencia pública. El pedido de aumento del boleto de colectivos quedó fuera del orden del día por falta de dictamen.
La sesión comienza a las 9. Tras una reunión de labor parlamentaria, el radical José María Canelada se refirió a una de sus iniciativas. “Entre los 16 temas de distinta naturaleza, hay uno que me parece muy relevante que tiene que ver con las habilitaciones comerciales en el ámbito del municipio. Si todo sale bien llegaremos con un dictamen de mayoría que prevé un régimen más sencillo, más ágil. Queremos que para quienes pretenden invertir en la ciudad, pueda ser una tarea sencilla; que no sea burocrático y que pueda ser digitalizado al 100% con toda la información publicada”.
Entre otras propuestas, en el recinto se dará voto a la creación de una app para celulares “SMT libre de gluten”, para que los vecinos tengan a su alcance menús y locales que comercialicen productos sin TACC; la creación de un “premio municipal al compromiso ambiental”, que será entregado anualmente por el Concejo, y el pedido de instalación de complejos semaforizados en distintas arterias del municipio.
Boleto
Acerca de la solicitud de aumento de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), ayer el presidente de la comisión abocada al asunto, José María Franco (Peronismo de la Capital), aseguró que “se está analizando todavía la información que nos dejó el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), a través de su secretario de Movilidad Urbana (Carlos Arnedo), para tratar de tomar una decisión en el corto plazo”.
Asimismo, durante la tarde se llevó adelante en el edificio ubicado en Monteagudo y San Martín la tercera audiencia pública en el marco de la reforma del CPU. El foco estuvo puesto en la necesidad de mejorar los servicios públicos de la ciudad, el uso de la tierra y la calidad de vida en los barrios populares.
El presidente de la comisión, el peronista Facundo Vargas Aignasse, agradeció la participación de Guillermo Soler, en representación del Colegio de Arquitectos de Tucumán, y de Paula Boldrini, docente e investigadora por el Conicet y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Luego, Luis Lobo Chaklian, representante por la Municipalidad en el comité de trabajo, celebró la decisión política de avanzar con el proceso de reforma. “Los resultados de la audiencia anterior serán subidos a las páginas del Concejo Deliberante y de la Municipalidad. Los aportes de estas audiencias tienen una importancia enorme. El gran mentor de este proceso es la misma ciudad que demanda que hagamos estos cambios y ustedes serán los dueños de la próxima ordenanza del CPU. Continuamos con este proceso de audiencias para la reforma a partir de la decisión política tanto del presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, como de la intendenta, Rossana Chahla, buscando la participación amplia de distintos actores sociales”, resaltó.