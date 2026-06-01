Drogas sintéticas: las causas por éxtasis siempre tuvieron un proceso lento y polémico

Los investigadores descubrieron que, además de las pastillas, los jóvenes también se habrían dedicado a la producción ilegal de aceite de cannabis. Mercau es hijo del juez jujeño Gastón Mercau y nieto de Clara Langhe de Falcone, integrante del máximo tribunal de justicia de Jujuy. Nunca trascendieron los detalles de esta causa ni cuál fue la situación procesal definitiva de los acusados. Sí se supo que Mercau habría sido trasladado a su provincia natal por cuestiones humanitarias.