San Miguel de Tucumán: los concejales crearon el Sistema Único de Habilitación de locales comerciales

«Buscamos que deje de ser engorroso habilitar un comercio en la ciudad, permitiendo además que quienes inviertan, trabajen, emprendan, no tengan impedimentos para cumplir con todo lo necesario para alcanzar el cumplimiento requerido», planteó Canelada. Cobos a su turno, apuntó a la necesidad de reducir el tiempo necesario para alcanzar la habilitación de un local: «pedimos que sea único el sistema para facilitar la tarea, por eso buscamos complementar con la normativa vigente y también medidas de gobierno que trabajan y facilitaron las tareas de habilitación. Queremos que quede fijado por ordenanza para que sea una política pública».