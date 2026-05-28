San Miguel de Tucumán: los concejales crearon el Sistema Único de Habilitación de locales comerciales

Resumen para apurados
- El Concejo de San Miguel de Tucumán aprobó por unanimidad crear el Sistema Único de Habilitación comercial para digitalizar y agilizar los trámites de nuevos comercios y pymes.
- Propuesta por los concejales Canelada y Cobos, la norma busca eliminar trabas burocráticas reuniendo requisitos, leyes vigentes y registros de inspectores en la web municipal.
- Se espera que esta política pública fomente la inversión local al transformar la habilitación de negocios en un proceso rápido, transparente y eficiente para el municipio.
El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán sancionó por unanimidad una ordenanza que implementa un sistema de habilitación de locales comerciales para facilitar las tareas administrativas al inscribir un nuevo negocio, pyme o actividad en la ciudad.
La iniciativa, propuesta por los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos, apunta eliminar pasos burocráticos y digitalizar las solicitudes para simplificar la habilitación comercial y el control posterior de los locales. «Créase el Sistema Único de Habilitación de locales o establecimientos destinados al ejercicio de cualquier actividad de comercio, producción, industria y/o servicios, de carácter lucrativo o no, en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Se entenderá por Sistema Único de Habilitación al conjunto de normas y procedimientos que reglamenten o instrumenten la emisión de la habilitación
municipal de locales o establecimientos, que tendrá como objetivos transparentar, agilizar y unificar el procedimiento de habilitación municipal, garantizando la posibilidad de realizarlo a través de medios digitales», expresa el texto sancionado.
«Buscamos que deje de ser engorroso habilitar un comercio en la ciudad, permitiendo además que quienes inviertan, trabajen, emprendan, no tengan impedimentos para cumplir con todo lo necesario para alcanzar el cumplimiento requerido», planteó Canelada. Cobos a su turno, apuntó a la necesidad de reducir el tiempo necesario para alcanzar la habilitación de un local: «pedimos que sea único el sistema para facilitar la tarea, por eso buscamos complementar con la normativa vigente y también medidas de gobierno que trabajan y facilitaron las tareas de habilitación. Queremos que quede fijado por ordenanza para que sea una política pública».
«El inconveniente es que para quien necesita emprender deba pensar en que tiene que perder horas o una mañana entera para hacer un trámite. No hablo de gestiones, es un problema estatal. Por eso lo planteo así porque queremos resolverlo para que no suceda más, que sea sencillo poder emprender y cumplir con todos los requisitos. Que habilitar un comercio, un consultorio, un negocio, sea rápido, sea sencillo, sea eficiente también para el municipio para poder controlar, recaudar y cumplir las normas», agregó Cobos.
El proyecto contó además con el apoyo de los concejales Alfredo Terán de Zavalía, Ramiro Ortega, Federico Romano Norri y Emiliano Vargas Aignasse.
La norma sancionada, que obliga a unificar criterios e información municipal, establece que el nuevo sistema asegurará a quienes requieran de habilitación municipal el acceso a:
a) Todos los requisitos y trámites a realizar en función del rubro y/o actividad a desarrollar, los que deberán encontrarse en la página web del municipio.
b) Normativa vigente relativa a la habilitación, infraestructura, seguridad e higiene de los establecimientos, uso permitido conforme al código de Planeamiento Urbano, aspectos tributarios y toda otra disposición vinculada al procedimiento de habilitación.
c) Registros de Inspectores habilitados y el manual de procedimiento para cada inspección.
Junto al acceso virtual a:
a) Solicitud de inspecciones y/o habilitaciones.
b) Carga de solicitud de habilitación, cumplimiento de intimaciones y/o cualquier otro trámite que deba cumplimentar el solicitante en el marco del procedimiento de habilitación Municipal.
c) Carga de aptos técnicos.