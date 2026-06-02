Sturzenegger defendió la reforma laboral: afirma que permitirá que se creen más puestos de trabajo

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma laboral y reivindicó el conjunto de cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei como parte de un proceso para flexibilizar el régimen de trabajo y reducir la burocracia.
A través de una extensa publicación en la red social X, el funcionario destacó la entrada en vigencia del Decreto 407/26, firmado por Milei y miembros del gabinete nacional, y afirmó que la normativa busca dejar atrás un esquema que consideró desactualizado.
Según explicó el funcionario nacional, el decreto aborda dos grandes ejes: la actualización de aspectos vinculados a la legislación laboral y la modificación de las reglas relacionadas con las convenciones colectivas de trabajo.
Entre los principales cambios mencionó la modernización del régimen de licencias médicas, que deberán gestionarse mediante receta digital “para dar trazabilidad al diagnóstico y evitar cualquier tipo de duda. También se incorpora la posibilidad de acudir a una junta médica cuando existan discrepancias”.
Comunicaciones laborales
A ello sumó la intervención en las comunicaciones laborales. En ese sentido, explicó que “se faculta a la Secretaría de Trabajo (nacional) a implementar procedimientos digitales administrativos para cursar comunicaciones laborales”. Según expresó, se incorpora la posibilidad de homologar ante la autoridad administrativa los convenios de desvinculación por común acuerdo. También dio otros detalles:
- Recibos de sueldo: “Tendrá que incluir los cargos que paga el empleador y que el empleado hasta ahora no veía. Pero para esto haremos un tweet separado”.
- Jubilaciones : “Se instruye un mecanismo para que los empleadores puedan conocer fehacientemente cuando se inician y finalizan los trámites jubilatorios de sus trabajadores”.
- Servicios eventuales: “Se ordena el régimen de servicios eventuales, reglamentación que nos había quedado pendiente de la Ley Bases. El nuevo esquema desmantela la burocracia vigente desde hace 20 años, implementando una inscripción simple, gratuita y electrónica con habilitación automática ante el silencio positivo a los quince días hábiles. Se amplían los casos para la asignación de trabajadores bajo esta modalidad, consolidando un marco moderno y superador. Lo más importante: se adecúan las exigencias de solvencia que previamente hacían imposible entrar al rubro (por eso había solo un puñado de empresas). Esto es fundamental para el desarrollo de la actividad en el interior”.
- No remunerativos: Señaló que se reglamentaron los topes de beneficios sociales y componentes salariales no remunerativos. Entre ellos, el gobierno de Milei permite pagar, además de la remuneración, los gastos de transporte contra presentación de comprobantes y servicios de comedor en locales de cercanía.
- Representación empresaria : “Pasemos ahora a los cambios en la Ley de Convenciones Colectivas. Es claro que esta ley necesitaba una actualización. Prueba de ello son los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), negociados por última vez hace más de 50 años”.