Libres del Sur contra la Nación: “Resulta que ‘libertad’ es no llegar a fin de mes”

Resumen para apurados
- El 1 de junio, referentes de Libres del Sur criticaron en Tucumán el ajuste del gobierno de Javier Milei, señalando el fuerte impacto socioeconómico en los sectores vulnerables.
- Durante una visita al Centro Comunitario Divino Niño, los dirigentes Ernesto Gómez Rossi y Gastón Gómez contrastaron el modelo de contención provincial con el recorte nacional.
- Esta postura afianza el perfil opositor de Libres del Sur frente al rumbo nacional y busca consolidar su presencia territorial ante la compleja situación socioeconómica.
Dirigentes de Libres del Sur recorrieron el barrio Ciudadela Sur, donde visitaron el Centro Comunitario Divino Niño. Allí compartieron un taller sobre bullying y lanzaron cuestionamientos contra las políticas que implementa el gobierno de Javier Milei.
El legislador Ernesto Gómez Rossi remarcó que el espacio que encabeza el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se acerca a los vecinos aunque no sea un año electoral. “La situación social no puede esperar ni entiende de Tik Tok, redes sociales, ni de peleas de dirigentes que nunca pisaron un barrio”, lanzó.
El concejal Gastón Gómez destacó el trabajo en los barrios, reivindicó el modelo provincial y cuestionó al gobierno nacional. “Mientras el Gobierno nacional ajusta a las provincias, a los jubilados, a la salud, a las universidades, a la discapacidad, a los trabajadores y la clase media; nosotros proponemos otro país, con todos los argentinos adentro. Dijeron que venían a arreglar la economía, a terminar con los privilegios, que venía la libertad. Pero nos hundieron el crecimiento para pocos, nos trajeron a los Adorni, y resulta que ‘libertad’ es no llegar a fin de mes, no tener trabajo ni oportunidades”, mencionó.