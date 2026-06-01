Libres del Sur contra la Nación: “Resulta que ‘libertad’ es no llegar a fin de mes”

El concejal Gastón Gómez destacó el trabajo en los barrios, reivindicó el modelo provincial y cuestionó al gobierno nacional. “Mientras el Gobierno nacional ajusta a las provincias, a los jubilados, a la salud, a las universidades, a la discapacidad, a los trabajadores y la clase media; nosotros proponemos otro país, con todos los argentinos adentro. Dijeron que venían a arreglar la economía, a terminar con los privilegios, que venía la libertad. Pero nos hundieron el crecimiento para pocos, nos trajeron a los Adorni, y resulta que ‘libertad’ es no llegar a fin de mes, no tener trabajo ni oportunidades”, mencionó.