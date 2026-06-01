Política

Libres del Sur contra la Nación: “Resulta que ‘libertad’ es no llegar a fin de mes”

Dirigentes lanzaron cuestionamientos contra las políticas que implementa el gobierno de Javier Milei.

Libres del Sur contra la Nación: “Resulta que ‘libertad’ es no llegar a fin de mes”
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 1 de junio, referentes de Libres del Sur criticaron en Tucumán el ajuste del gobierno de Javier Milei, señalando el fuerte impacto socioeconómico en los sectores vulnerables.
  • Durante una visita al Centro Comunitario Divino Niño, los dirigentes Ernesto Gómez Rossi y Gastón Gómez contrastaron el modelo de contención provincial con el recorte nacional.
  • Esta postura afianza el perfil opositor de Libres del Sur frente al rumbo nacional y busca consolidar su presencia territorial ante la compleja situación socioeconómica.
Resumen generado con IA

Dirigentes de Libres del Sur recorrieron el barrio Ciudadela Sur, donde visitaron el Centro Comunitario Divino Niño. Allí compartieron un taller sobre bullying y lanzaron cuestionamientos contra las políticas que implementa el gobierno de Javier Milei.

El legislador Ernesto Gómez Rossi remarcó que el espacio que encabeza el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, se acerca a los vecinos aunque no sea un año electoral. “La situación social no puede esperar ni entiende de Tik Tok, redes sociales, ni de peleas de dirigentes que nunca pisaron un barrio”, lanzó.

Libres del Sur se asienta en la mesa de conducción del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Libres del Sur se asienta en la mesa de conducción del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

El concejal Gastón Gómez destacó el trabajo en los barrios, reivindicó el modelo provincial y cuestionó al gobierno nacional. “Mientras el Gobierno nacional ajusta a las provincias, a los jubilados, a la salud, a las universidades, a la discapacidad, a los trabajadores y la clase media; nosotros proponemos otro país, con todos los argentinos adentro. Dijeron que venían a arreglar la economía, a terminar con los privilegios, que venía la libertad. Pero nos hundieron el crecimiento para pocos, nos trajeron a los Adorni, y resulta que ‘libertad’ es no llegar a fin de mes, no tener trabajo ni oportunidades”, mencionó.

Temas Federico MassoLibres del SurJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Lo más popular
Cómo es el predio en el que la selección argentina iniciará su preparación en Kansas de cara al Mundial 2026
1

Cómo es el predio en el que la selección argentina iniciará su preparación en Kansas de cara al Mundial 2026

Cansancio, infecciones frecuentes y palidez: las señales de que tu sistema inmunitario tiene agujeros
2

Cansancio, infecciones frecuentes y palidez: las señales de que tu sistema inmunitario tiene agujeros

RidgeAlloy: la tecnología que convierte chatarra de aluminio contaminado en piezas clave para autos nuevos
3

RidgeAlloy: la tecnología que convierte chatarra de aluminio contaminado en piezas clave para autos nuevos

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico
4

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS
5

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Ranking notas premium
Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”
1

Polémica en la UNT por la autoría del proyecto que nombró al comedor “Juan Francisco Carreras”

Las cinco claves de la idea para Campo Norte, el nuevo parque de Tucumán
2

Las cinco claves de la idea para Campo Norte, el nuevo parque de Tucumán

El verdadero método Scaloni: cómo hizo para que la selección argentina dejara de ser un problema
3

El verdadero método Scaloni: cómo hizo para que la selección argentina dejara de ser un problema

La web del conocimiento está en peligro
4

La web del conocimiento está en peligro

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de Sangre y arena, visita Tucumán
5

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de "Sangre y arena", visita Tucumán

Más Noticias
El mito de las megadosis de vitamina C para curar el dengue: qué dice la ciencia frente a la naturopatía

El mito de las megadosis de vitamina C para curar el dengue: qué dice la ciencia frente a la naturopatía

Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Brecha crítica: la adopción de IA superó a la arquitectura de seguridad diseñada para gestionarla

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Podés correr todas las mañanas y aún así tener un estilo de vida sedentario: la paradoja que alerta la OMS

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

Pedalear 10 minutos mejora la fluidez verbal y la memoria, según investigaciones sobre ejercicio aeróbico

Tres recetas de brownie en microondas sin azúcar, sin harina y en cinco minutos

Tres recetas de brownie en microondas sin azúcar, sin harina y en cinco minutos

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de Sangre y arena, visita Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1909. Blasco Ibáñez, autor de "Sangre y arena", visita Tucumán

La soberbia: la mentira de creernos dioses y la advertencia del Papa León XIV

La soberbia: la mentira de creernos dioses y la advertencia del Papa León XIV

El transporte en Tucumán enfrenta costos récord y rutas en estado crítico: Prácticamente no hubo cambios desde los años 70

El transporte en Tucumán enfrenta costos récord y rutas en estado crítico: "Prácticamente no hubo cambios desde los años 70"

Comentarios