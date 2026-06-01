Sturzenegger defendió la reforma laboral: licencias médicas, gastos no remunerativos y convenios colectivos

- Para fomentar la libertad sindical y defender el trabajo formal, se reglamenta el sindicato de empresa o grupo de empresas. Como el convenio por empresa tiene prelación por sobre el general de la actividad es clave poder implementar dicho mecanismo. Los artículos 9 a 12 de la reglamentación, dan las indicaciones sobre cómo hacerlo. Si los trabajadores de una empresa quieren organizarse para acreditar que tienen mayor representación en su empresa que el sindicato que hoy ostenta la personería gremial, el sistema abre una puerta real para reconocer esa voluntad. Para eso se fijan requisitos objetivos: mecanismo de inscripción, seis meses como mínimo con una cantidad de afiliados superior al 5% de la existente, documentación para acreditarlo -cuotas de afiliación, recibos de sueldo con retenciones u otras certificaciones- y un plazo de 45 días para que la Secretaría de Trabajo se expida.