Sturzenegger defendió la reforma laboral: licencias médicas, gastos no remunerativos y convenios colectivos

Resumen para apurados
- El ministro Federico Sturzenegger defendió la reforma laboral en Argentina, implementada mediante el Decreto 407/26, para flexibilizar el empleo y reducir la burocracia estatal.
- La medida, surgida tras la Ley Bases y el DNU 70/23, introduce recetas digitales para licencias, simplifica registros mediante ARCA y limita las cuotas sindicales obligatorias.
- Los cambios buscan modernizar convenios de hace 50 años y limitar monopolios sindicales, facilitando la creación de empleo formal y agilizando las contrataciones en el país.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió la reforma laboral y reivindicó el conjunto de cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei como parte de un proceso para flexibilizar el régimen de trabajo y reducir la burocracia.
A través de una extensa publicación en la red social X, el funcionario destacó la entrada en vigencia del Decreto 407/26, firmado por Milei y miembros del gabinete nacional, y afirmó que la normativa busca dejar atrás un esquema que consideró desactualizado.
Según explicó el funcionario nacional, el decreto aborda dos grandes ejes: la actualización de aspectos vinculados a la legislación laboral y la modificación de las reglas relacionadas con las convenciones colectivas de trabajo.
Entre los principales cambios mencionó la modernización del régimen de licencias médicas, que deberán gestionarse mediante receta digital "para dar trazabilidad al diagnóstico y evitar cualquier tipo de duda. También se incorpora la posibilidad de acudir a una junta médica cuando existan discrepancias".
A ello sumó la intervención en las comunicaciones laborales. En ese sentido, explicó que "se faculta a la Secretaría de Trabajo (nacional) a implementar procedimientos digitales administrativos para cursar comunicaciones laborales".
Homologaciones
Según expresó, se incorpora la posibilidad de homologar ante la autoridad administrativa los convenios de desvinculación por común acuerdo.
Recibo de Sueldo
"Tendrá que incluir los cargos que paga el empleador y que el empleado hasta ahora no veía. Pero para esto haremos un tweet separado".
Jubilaciones
"Se instruye un mecanismo para que los empleadores puedan conocer fehacientemente cuando se inician y finalizan los trámites jubilatorios de sus trabajadores".
Servicios eventuales
"Se ordena el régimen de servicios eventuales, reglamentación que nos había quedado pendiente de la Ley Bases. El nuevo esquema desmantela la burocracia vigente desde hace 20 años, implementando una inscripción simple, gratuita y electrónica con habilitación automática ante el silencio positivo a los quince días hábiles. Se amplían los casos para la asignación de trabajadores bajo esta modalidad, consolidando un marco moderno y superador. Lo más importante: se adecúan las exigencias de solvencia que previamente hacían imposible entrar al rubro (por eso había solo un puñado de empresas). Esto es fundamental para el desarrollo de la actividad en el interior".
Topes y gastos no remunerativos
Señaló que se reglamentaron los topes de beneficios sociales y componentes salariales no remunerativos. Entre ellos, el gobierno de Milei permite pagar, además de la remuneración, los gastos de transporte contra presentación de comprobantes y servicios de comedor en locales de cercanía.
Representación empresaria
"Pasemos ahora a los cambios en la Ley de Convenciones Colectivas. Es claro que esta ley necesitaba una actualización. Prueba de ello son los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), negociados por última vez hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen, o no representan más a la mayoría de trabajadores que se encuentra bajo dicha actividad", argumentó.
Sturzenegger avaló la reglamentación de "quiénes pueden sentarse a una negociación convencional". "Todo grupo empresario que emplee a más del 10% de los trabajadores podrá sentarse a la mesa de negociación. Quién no lo acredite no podrá hacerlo. También se amplía la legitimación permitiendo que se sienten en la mesa de negociación representantes de distintas jurisdicciones federalizando la negociación. También se fomenta la creación de asociaciones de consorcistas, a los fines de negociar los CCT de trabajadores de edificios. En principio, la convocatoria es amplia sin mínimos de representación. Esto da una herramienta para que los consorcios puedan negociar de igual a igual las condiciones laborales en edificios. ¿Qué diría Eliseo?", expuso.
Ultraactividad
Con la Ley 27.802 -según dijo- se terminó la ultraactividad de los convenios colectivos, además de que la ley obliga a renegociar todos los convenios que se encuentren vencidos. "Para los convenios vencidos todas sus cláusulas obligacionales -aquellas que te descuentan un % de tu sueldo, o el aporte compulsivo que pagaba un empleador con destino a cámaras que no lo representan-, cayeron el 6/3. Todas las retenciones indebidas desde esas fechas son pasibles de reclamo para su reintegro. No serán exigibles en ningún contexto cláusulas que impongan aportes compulsivos a los empleadores, con destino a cámaras a las que no estén afiliados", expresó. Y prosiguió:
- "En el caso que un convenio no estuviera vencido y las cláusulas obligacionales superaren el 2% para el trabajador y el 0,5% para el empresario, las mismas se topearán en esos porcentajes. Dichos porcentajes, a su vez, se tomarán usando como base el salario mínimo de convenio. En caso se superaran esos porcentajes, el valor ajustado será prorrateado a los distintos usos de manera proporcional, hasta que un nuevo convenio las elimine o decida otra asignación. No se homologarán convenios que superen estas cifras.
- Para fomentar la libertad sindical y defender el trabajo formal, se reglamenta el sindicato de empresa o grupo de empresas. Como el convenio por empresa tiene prelación por sobre el general de la actividad es clave poder implementar dicho mecanismo. Los artículos 9 a 12 de la reglamentación, dan las indicaciones sobre cómo hacerlo. Si los trabajadores de una empresa quieren organizarse para acreditar que tienen mayor representación en su empresa que el sindicato que hoy ostenta la personería gremial, el sistema abre una puerta real para reconocer esa voluntad. Para eso se fijan requisitos objetivos: mecanismo de inscripción, seis meses como mínimo con una cantidad de afiliados superior al 5% de la existente, documentación para acreditarlo -cuotas de afiliación, recibos de sueldo con retenciones u otras certificaciones- y un plazo de 45 días para que la Secretaría de Trabajo se expida.
- La lógica es simple: representación sindical sí, monopolios eternos no. Por eso también se ordena qué ocurre cuando cambia el sindicato con personería gremial, sea a nivel nacional, regional o de empresa: los delegados cesan en esa representación, manteniendo la protección posterior que corresponde. También se regula un límite de horas gremiales mensuales que deberán ejercerse de manera compatible con la continuidad del trabajo. La actividad sindical debe proteger al trabajador, no paralizar ni desordenar la producción.
- En construcción también hay un cambio enorme: el Ieric deja de llevar las altas y bajas, quedando dicha tarea subsumida en la registración que las empresas hacen en ARCA, como ocurre con el resto de las relaciones laborales. El único registro válido y suficiente para determinar si un trabajador está registrado, serán los propios registros de ARCA. Se terminan así todos esos libros que se debían guardar por años para ver si un trabajador estaba anotado o no, ahora todo surge de un sistema único, digital y suficiente. Menos papeles duplicados, menos trámites y más trazabilidad. En síntesis: convenios más modernos, negociación real, sindicatos más representativos, registros digitales, menos monopolios, menos papeles y más libertad para trabajar".
Al cierre de su publicación, Sturzenegger sintetizó los objetivos de la reglamentación: “En síntesis: convenios más modernos, negociación real, sindicatos más representativos, registros digitales, menos monopolios, menos papeles y más libertad para trabajar”.
El ex funcionario de los gobiernos de Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, entre otros, también agradeció a los equipos técnicos y funcionarios que participaron en la elaboración de la normativa, la que definió como la culminación de un proceso iniciado con el DNU 70/23 y continuado posteriormente con la Ley Bases y la Ley 27.802.