Política

Catalán criticó la liberación de "Pichón" Segura: "Contra esto es lo que peleamos"

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán criticó con dureza a la Justicia provincial y vinculó al dirigente liberado con el poder político local.

LISANDRO CATALÁN. El presidente de La Libertad Avanza Tucumán criticó con dureza a la Justicia provincial.
LISANDRO CATALÁN. El presidente de La Libertad Avanza Tucumán criticó con dureza a la Justicia provincial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, líder de La Libertad Avanza en Tucumán, criticó la liberación condicional de Marcelo Segura, acusado de agredir al diputado nacional Federico Pelli.
  • Segura, señalado como puntero político ligado al oficialismo provincial, recuperó la libertad tras ser acusado de fracturarle la nariz de un cabezazo al legislador Pelli.
  • Catalán afirmó que el caso refleja la decadencia y la impunidad del sistema judicial local, marcando la postura opositora frente al oficialismo en Tucumán.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, cuestionó este martes la liberación condicional de Marcelo “Pichón” Segura, acusado de haber agredido físicamente al diputado nacional Federico Pelli, y apuntó contra el funcionamiento del sistema político y judicial de la provincia.

A través de sus redes sociales, el dirigente libertario expresó fuertes críticas luego de que se conociera la decisión judicial y relacionó al dirigente liberado con sectores del poder provincial.

“Esto es Tucumán hoy: impunidad, decadencia, desidia entre muchas otras cosas”, escribió Catalán en una publicación que rápidamente generó repercusiones políticas.

En el mismo mensaje, agregó: “Pichón Segura, un puntero político vinculado al Poder Ejecutivo provincial, queda libre después de haberle partido la nariz cobardemente a un diputado nacional”.

El referente tucumano de La Libertad Avanza sostuvo además que lo ocurrido “no fue un hecho aislado”, sino “la forma en la que opera un sistema político decadente que cree que está por encima de la ley”.

“Contra esto es lo que peleamos”, concluyó Catalán, en un mensaje con fuerte tono crítico hacia el oficialismo provincial y el funcionamiento de las instituciones locales.

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