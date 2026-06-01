Cómo es el nuevo formato del recibo de sueldo que defendió Federico Sturzenegger

Resumen para apurados
- El ministro Federico Sturzenegger presentó en Argentina el nuevo diseño de recibos de sueldo, establecido por ley, para transparentar los costos laborales y descuentos.
- Aprobado por el Congreso, el nuevo esquema divide el recibo en tres partes para exponer los aportes patronales, los descuentos tradicionales y un gráfico de la carga fiscal.
- La iniciativa busca que los empleados identifiquen con precisión el destino estatal o sindical de sus aportes, promoviendo un mayor control ciudadano sobre el salario neto.
El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, destacó la reforma laboral e hizo hincapié en el diseño de los recibos de sueldo. Aseguró que los cambios incorporados por la Ley de "Modernización Laboral" 27.802 "apunta a transparentar los costos laborales y los descuentos que se aplican sobre los ingresos de los trabajadores".
A través de una publicación en la red social X, el funcionario del gobierno de Javier Milei defendió la iniciativa y cuestionó el esquema vigente hasta ahora.
“Durante años se ‘carancheó’ la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho 'bla bla' de defender el trabajo y por atrás se aprovechaban para sacarle recursos al trabajador. Pero claro, la mejor arma de la casta es el ocultamiento de sus privilegios. Entonces el recibo de sueldo estaba armado para que las castas empresariales-sindicales pudieran llevarse recursos sin que nadie supiera. El modelo de la casta que el presidente @JMilei vino a cambiar”, expresó.
Según explicó, la nueva normativa obliga a incorporar información adicional en los recibos para que los trabajadores puedan conocer el costo total de su empleo y el destino de los distintos aportes y contribuciones.
“Ahora el recibo de sueldo, va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral, permitiendo en una simple lectura en cascada saber cuánto de lo que paga el empleador, recibe finalmente el trabajador. Todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible. ¡Viva la transparencia carajo!”, afirmó.
Sturzenegger detalló que el nuevo formato estará dividido en tres secciones. La primera incluirá todas las contribuciones realizadas por el empleador.
“En un primer cuerpo se van a detallar todas las contribuciones que realiza el empleador sin importar el destino, incluyendo así por primera vez un sinceramiento total de los costos que se destinan no sólo a los organismos nacionales de la seguridad social, sino a los sindicatos, federaciones, entes o cualquier otro tipo de persona jurídica que reciba dinero del trabajador”, indicó.
Respecto de la segunda sección, señaló: “En el segundo cuerpo, estará el recibo como lo conocían hasta hoy, que arranca con el sueldo bruto, e incluye todos los descuentos hasta llegar a un salario neto (o de bolsillo)”.
En cuanto al tercer apartado, sostuvo que permitirá visualizar de manera gráfica la carga tributaria y sindical vinculada al salario.
“En el último espacio, se agrega una descomposición gráfica y total de la cuña fiscal y sindical. Se expone de forma incontrastable todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero. Con esto se sincera completamente el sistema: ahora el ciudadano sabe adónde va el fruto de su trabajo”, manifestó.
"Defender su salario"
El ministro remarcó además que la reglamentación establece un formato específico para la confección de los recibos.
“La reglamentación exige (¡perdón liberales!) un diseño definido para la confección del recibo de sueldo. La imagen muestra cómo deberá ser el formato a usar en los nuevos recibos. Para el trabajador es una manera de saber que es lo que le sacan; usen esta información para defender su salario. VLLC!”, escribió.
Finalmente, recordó que la modificación fue una de las iniciativas impulsadas desde el inicio de la gestión y agradeció a los funcionarios y equipos técnicos que participaron en su elaboración.
“El tema del recibo de sueldos lo venimos discutiendo desde el primer día de la gestión. Intentamos varias vías pero afortunadamente ahora el Congreso de la Nación nos dio el soporte legal para el cambio”, concluyó.