Cómo es el nuevo formato del recibo de sueldo que defendió Federico Sturzenegger

“Durante años se ‘carancheó’ la relación laboral, cargando costos que a la postre pagaba el empleado. Mucho 'bla bla' de defender el trabajo y por atrás se aprovechaban para sacarle recursos al trabajador. Pero claro, la mejor arma de la casta es el ocultamiento de sus privilegios. Entonces el recibo de sueldo estaba armado para que las castas empresariales-sindicales pudieran llevarse recursos sin que nadie supiera. El modelo de la casta que el presidente @JMilei vino a cambiar”, expresó.