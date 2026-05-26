De Libres contra libertarios, ideas para un Gran Yerba Buena y una “típica postura porteñocentrista"

Resumen para apurados
- Dirigentes tucumanos criticaron el ajuste de La Libertad Avanza esta semana en Tucumán tras el Tedeum, para defender la economía provincial y contener la vulnerabilidad social.
- El debate creció tras el Tedeum y un mapa de Milei que omitía a Tucumán. Esto provocó el cruce entre el secretario Albarracín y el embajador Iglesias por el centralismo porteño.
- La disputa expone la tensión entre las provincias y el centralismo porteño, impulsando debates locales para coordinar políticas regionales y blindar la economía tucumana.
"Familias enteras sosteniéndose gracias a comedores"
Dirigentes de Libres del Sur (LDS), el partido que lidera el ministro de Desarrollo Social Federico Masso, expresaron sus coincidencias con la homilía del Solemne Tedeum. Y, en ese marco, plantearon críticas a las políticas del gobierno de La Libertad Avanza.
“Cuando la Iglesia dice que la democracia no será plena mientras haya hermanos al costado del camino, está describiendo las consecuencias concretas del modelo nacional actual: recortes en salud, educación y desarrollo social, y una Argentina cada vez más desigual”, planteó el concejal Gastón Gómez. Y afirmó: “hoy vemos familias enteras sosteniéndose gracias a comedores, merenderos y centros comunitarios”.
Por su parte, el legislador Ernesto Gómez Rossi afirmó que “el mensaje del Tedeum fue claro: cuidar la Patria es no dejar a nadie atrás. No somos libres si no hay igualdad ni inclusión”. “Frente a un Gobierno nacional que profundiza el abandono, elegimos otro camino: fortalecer las redes comunitarias, defender un Estado presente y trabajar junto a las organizaciones sociales, los clubes, los comedores y los merenderos, que son aliados fundamentales para contener a miles de tucumanos y tucumanas”, aseveró.
“Un Gran Yerba Buena organizado”
El fiscal de Estado Raúl Ferrazzano instó a pensar “un Gran Yerba Buena organizado”, con un modelo integral de gestión. Y planteó que, de esta manera, la “Ciudad Jardín” y los distritos de la zona tienen “mucho más potencial económico”. El dirigente peronista advirtió que se trata de aspectos y problemas que “no pueden resolverse de manera aislada”. Mencionó, entre otros tópicos, tránsito y movilidad; seguridad; desarrollo urbano; servicios públicos; y ambiente y protección de los cerros. “No se trata de eliminar identidades locales. Se trata de coordinar políticas para vivir mejor. Porque los vecinos ya viven en una sola ciudad. Ahora hace falta que el Estado empiece a pensarla y gestionarla como tal”, planteó.
El cruce de Albarracín con Iglesias
El secretario de Gobierno de la Provincia, Raúl Albarracín, salió al cruce de Fernando Iglesias, ex diputado de LLA y actual embajador de la República Argentina ante la Unión Europea y Bélgica, en medio de la polémica por el tuit que compartió el presidente, Javier Milei, con un mapa que excluía a Tucumán.
“Los peronistas se quejan de que desapareció Tucumán del mapa. Así es. Había una vez una provincia que era líder del Norte, primera en la producción industrial del interior, con una universidad extraordinaria y que dió políticos brillantes como Alberdi, Avellaneda y Roca. Después llegó el peronismo y la gobernaron los Alperovich y los Manzur, y se quedó fuera del mapa. Tienen razón”, había dicho Iglesias en la red social X (ex Twitter).
Albarracín, de origen radical y aliado al jaldismo, salió al cruce del ex diputado. “Tucumán es el corazón azucarero del país, reconvirtió parte de la industria hacia bioetanol, clave en la transición energética. Es la cuarta provincia del país con superávit fiscal financiero. Como embajador deberías saber que Tucumán exporta 201 productos a 162 destinos diferentes”, indicó el funcionario.
Además, definió los dichos de Iglesias como “una típica postura porteñocentrista, que no respeta ni valora al interior del país”. “Total desconocimiento de la realidad. Ignorás que Tucumán es el motor agroindustrial del norte, que produce el 80% del limón de Argentina y es el mayor exportador mundial de limón y derivados”, enrostró el ex legislador.