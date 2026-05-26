De Libres contra libertarios, ideas para un Gran Yerba Buena y una “típica postura porteñocentrista"

“Un Gran Yerba Buena organizado”

El fiscal de Estado Raúl Ferrazzano instó a pensar “un Gran Yerba Buena organizado”, con un modelo integral de gestión. Y planteó que, de esta manera, la “Ciudad Jardín” y los distritos de la zona tienen “mucho más potencial económico”. El dirigente peronista advirtió que se trata de aspectos y problemas que “no pueden resolverse de manera aislada”. Mencionó, entre otros tópicos, tránsito y movilidad; seguridad; desarrollo urbano; servicios públicos; y ambiente y protección de los cerros. “No se trata de eliminar identidades locales. Se trata de coordinar políticas para vivir mejor. Porque los vecinos ya viven en una sola ciudad. Ahora hace falta que el Estado empiece a pensarla y gestionarla como tal”, planteó.