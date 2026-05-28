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Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

La adolescente de 14 años desapareció el sábado por la noche en Córdoba y la investigación ya tiene un detenido. La Justicia analiza cámaras, audios y pericias mientras crece la hipótesis de que más personas podrían haber participado del hecho.

Córdoba: Agostina Vega está desaparecida desde hace 100 días
Córdoba: Agostina Vega está desaparecida desde hace 100 días TN
Por LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Córdoba detuvo a Claudio Barrelier por la desaparición de Agostina Vega, de 14 años, ocurrida el sábado tras pactar un encuentro con el sospechoso.
  • La joven tomó un remís para ver al detenido bajo la promesa de una sorpresa para su madre. Tras contradicciones de Barrelier, la policía realizó 19 allanamientos en la ciudad.
  • Con la Alerta Sofía nacional e internacional activa, la fiscalía sospecha que más personas participaron en el hecho, por lo que la investigación y los rastreos continúan.
Resumen generado con IA

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años en la ciudad de Córdoba, mantiene en vilo a las autoridades y a su entorno familiar. A más de cuatro días de la última vez que fue vista, la investigación avanza con allanamientos, análisis de cámaras de seguridad y distintas pericias para intentar reconstruir qué ocurrió con la menor.

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Por el caso fue detenido Claudio Gabriel Barrelier, un hombre de 33 años que, según la fiscalía, habría sido la última persona en tener contacto con la adolescente antes de su desaparición. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad mantiene activa la Alerta Sofía para ampliar la búsqueda de la joven en todo el país y también a nivel internacional.

Cómo desapareció Agostina Vega en Córdoba

La joven fue vista por última vez el sábado 23 de mayo por la noche, cuando salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi, en la capital cordobesa.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Agostina habría dicho que iba a buscar un “regalo sorpresa” para su mamá y también comentó que iría a comprar una empanada al negocio de su abuelo. Sin embargo, nunca regresó.

La pesquisa determinó que la adolescente tomó un remis hacia la zona de barrio Cofico. El chofer del vehículo se presentó ante la Justicia luego de reconocer a la menor en los carteles de búsqueda difundidos por redes sociales.

Según declaró, un hombre recibió a Agostina al llegar al lugar y pagó el viaje. Más tarde, ese mismo individuo aseguró que la adolescente caminó unas cuadras y luego subió a un Volkswagen Gol rojo.

Esa versión impulsó los primeros rastrillajes y el análisis de cámaras de seguridad ordenados por la fiscalía a cargo de Raúl Garzón.

La principal hipótesis y el detenido por el caso

Con el avance de la investigación, la familia comenzó a cuestionar el relato del hombre que dijo haber sido el último en verla. Además, remarcaron que Agostina no acostumbraba a movilizarse sola y que tenía poca experiencia utilizando aplicaciones de viajes.

En medio de la búsqueda surgió un dato clave: un audio que la adolescente envió a sus amigas antes de perder contacto. Según relató su abuela, en ese mensaje Agostina decía que iba a encontrarse con el hombre que actualmente está detenido para preparar una sorpresa destinada a su madre.

Tras varios allanamientos simultáneos realizados en distintos puntos de Córdoba, la Justicia ordenó la detención de Claudio Gabriel Barrelier. El hombre fue imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por tratarse de una menor.

Los investigadores sostienen que existieron contradicciones en su relato sobre los movimientos de Agostina la noche de la desaparición y consideran acreditado que fue la última persona que tuvo contacto con ella.

Allanamientos, pericias y la continuidad de la búsqueda

Durante las últimas horas, la Policía de Córdoba llevó adelante al menos 19 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad. Uno de los principales procedimientos se realizó en la vivienda de Barrelier, donde trabajaron divisiones especiales, personal de pericias y canes de búsqueda.

Además, varias personas fueron trasladadas para prestar declaración mientras la fiscalía intenta determinar si hubo más involucrados en el hecho. El fiscal Garzón afirmó que existe una fuerte posibilidad de que hayan participado otras personas en la desaparición de la adolescente.

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