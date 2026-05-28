Desaparición de Agostina Vega en Córdoba: quién es el hombre detenido y cuál es la principal hipótesis

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años en la ciudad de Córdoba, mantiene en vilo a las autoridades y a su entorno familiar. A más de cuatro días de la última vez que fue vista, la investigación avanza con allanamientos, análisis de cámaras de seguridad y distintas pericias para intentar reconstruir qué ocurrió con la menor.