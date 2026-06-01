Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional anunció que Tucumán registrará lluvias persistentes desde este lunes hasta el jueves debido al ingreso de humedad en el norte del país.
- Las precipitaciones iniciarán como lloviznas leves y se intensificarán hacia el martes, con temperaturas templadas de entre 15°C y 22°C en medio de un panorama húmedo nacional.
- El clima mejorará el viernes en Tucumán, mientras que un frente frío patagónico generará lluvias en el centro y nevadas en el oeste del país hacia el fin de semana.
Junio comienza con un panorama dispar entre las distintas provincias. Mientras en el noreste y el litoral los densos bancos de niebla se hacen presentes, en la Patagonia, así como en el norte del territorio, las lluvias parecen hacerse lugar. Gran parte de Salta, así como los límites con Jujuy, la mayor extensión de Santiago del Estero y Tucumán presentarán precipitaciones que se prolongarán el resto de la semana, al igual que en Córdoba y buena porción de la región sureña.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció una semana de precipitaciones para amplia porción del país. Este pronóstico se repite tanto en el norte como en algunas partes del centro —como Córdoba— y en el sur del territorio nacional, donde Neuquén, la parte austral de La Pampa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz presentarán la mayor cantidad de agua caída. La humedad se mantendrá considerable en el suelo argentino, donde se manifestará en grandes bancos de niebla en Buenos Aires y el Litoral.
Lluvia persistente en Tucumán
En Tucumán, el pronóstico no está exento de los efectos de la humedad. Este será uno de los epicentros de las precipitaciones que comenzarán este lunes primero y ocuparán gran parte del período, donde recién el viernes el tiempo se recompondrá. El debut de la semana presentará entre 10 y 40% de probabilidades de lloviznas durante la tarde, que para la noche se intensificarán en lluvias aisladas.
El martes, la jornada ya comenzará lluviosa, con precipitaciones aisladas desde la mañana hasta la noche, con un margen de probabilidad idéntico al del día anterior. El miércoles el inicio será igual y transicionará a lloviznas para la noche. El jueves se repetirá el escenario, con lluvias aisladas desde la madrugada hasta el mediodía y seguirá con caída de agua tenue hasta la noche. Estos días presentarán temperaturas agradables y no se registrará un frío extremo. El termómetro oscilará entre los 22°C de máxima y 15°C de mínima.
El mapa del tiempo según los especialistas
El viernes el clima se recompondrá, aunque el sol aún se mantendrá ausente. El cielo se mantendrá mayormente nublado y con temperaturas que llegarán a los 20°C como máxima y 15°C como mínima. Este pronóstico se repetirá todo el fin de semana.
De acuerdo con el informe de Meteored, habrá estabilidad atmosférica en gran parte del país, aunque las lluvias y precipitaciones escasas marcarán el ritmo en el norte y el centro. El sur estará atravesado por la persistencia de un sistema de alta presión ubicado al este de la Patagonia, sobre el Atlántico. Esta configuración favorece el ingreso de humedad desde el este hacia distintos sectores de la región, generando abundante nubosidad y precipitaciones débiles en varias jurisdicciones patagónicas.
Temperaturas extremas y nieve en la cordillera
Del lunes al miércoles los cielos van a alternar entre parcialmente y mayormente nublados, con nieblas matinales que en algunos sectores pueden ser densas y comprometer la visibilidad en rutas. En la zona central, las mínimas van a oscilar entre 8 y 12°C, y las máximas difícilmente superarán los 17 o 18°C. La sensación térmica va a quedar por debajo del termómetro en todo el este, ya que la humedad y los vientos —débiles— se ocuparán de ello.
En el norte, las marcas térmicas serán más cálidas, entre 12 y 16 °C de mínima y máximas de 18 a 24 °C aumentando hacia el viernes. En el sur, el frío demuestra su dominio territorial: mínimas de -3 a 2 °C, con máximas de 3 a 12 °C y en gradual aumento, con algunas nevadas en el oeste, especialmente en los centros invernales de ski.
El giro del tiempo llegará el jueves 4 al centro del país. Un frente frío comenzará a avanzar desde el norte patagónico hacia la región Pampeana, dando lugar a algunas nevadas en el oeste de Cuyo y el noroeste patagónico el viernes las lluvias y tormentas ganarán terreno la zona central.