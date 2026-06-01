Cuándo comenzarán las lluvias en Tucumán y cómo seguirán en la semana

El martes, la jornada ya comenzará lluviosa, con precipitaciones aisladas desde la mañana hasta la noche, con un margen de probabilidad idéntico al del día anterior. El miércoles el inicio será igual y transicionará a lloviznas para la noche. El jueves se repetirá el escenario, con lluvias aisladas desde la madrugada hasta el mediodía y seguirá con caída de agua tenue hasta la noche. Estos días presentarán temperaturas agradables y no se registrará un frío extremo. El termómetro oscilará entre los 22°C de máxima y 15°C de mínima.