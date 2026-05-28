Jaldo: “a Tucumán en la Nación hasta lo borran del mapa”

En ese sentido, sostuvo que el objetivo central es continuar defendiendo los intereses de la provincia ante el Gobierno nacional. “Hasta el último hilo de nuestra voz vamos a seguir pidiendo lo mejor para Tucumán. Vamos a seguir pidiendo que a Tucumán se lo respete y que le den lo que por ley le corresponde”, afirmó. Además, destacó la participación de Chahla en la jornada política y valoró su gestión al frente de la Capital. “Hoy también nos acompañó la compañera Rossana Chahla, esa intendenta que tiene la gran responsabilidad de gobernar casi el 40% de la extensión territorial de la provincia y casi el 38% de los tucumanos, llevando adelante una gestión con mucha fuerza y mucha hidalguía”, señaló.