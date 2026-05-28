Jaldo: “a Tucumán en la Nación hasta lo borran del mapa”

En El Cadillal, el gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó ayer una reunión junto a intendentes, senadores, diputados, concejales y dirigentes de la provincia, en el marco de una reunión destinada a debatir el presente y el futuro del peronismo.
El encuentro contó además con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo y de la intendenta capitalina Rossana Chahla, entre otros referentes del espacio, quienes analizaron el escenario político actual y coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad del justicialismo tucumano.
Durante la reunión, se remarcó la importancia de consolidar un proyecto político amplio y competitivo de cara al 2027, alineando a todos los sectores del peronismo y promoviendo una estrategia conjunta para sostener el protagonismo político del espacio en la provincia.
En ese marco, Jaldo explicó que el espacio político viene desarrollando una agenda de trabajo territorial junto a funcionarios y dirigentes de toda la provincia. “Venimos de la semana pasada trabajando con los 93 comisionados comunales, planificando nuestra acción de gobierno en cada uno de los lugares. Hemos asignado recursos, tenemos planificación, hemos evaluado lo que venimos haciendo, pero también lo que falta por hacer”, sostuvo.
Asimismo, remarcó que la reunión permitió avanzar en una articulación conjunta con los gobiernos locales y dirigentes del interior tucumano. “Hoy con los intendentes del interior, con todos los concejos deliberantes que acompañan a los intendentes, también senadores nacionales y diputados nacionales, estamos viendo cómo seguimos trabajando en cada una de las jurisdicciones”, expresó.
Responsabilidad
El mandatario provincial también diferenció el rol del espacio oficialista respecto de otros sectores políticos y aseguró: “Hoy nuestro espacio político tiene una responsabilidad que no la tienen otros espacios de la oposición, o bien no la quieren asumir. Hay partidos de la oposición que son Gobierno nacional, pero a Tucumán no solo que no lo atienden, sino que hasta lo borran del mapa”.
En ese sentido, sostuvo que el objetivo central es continuar defendiendo los intereses de la provincia ante el Gobierno nacional. “Hasta el último hilo de nuestra voz vamos a seguir pidiendo lo mejor para Tucumán. Vamos a seguir pidiendo que a Tucumán se lo respete y que le den lo que por ley le corresponde”, afirmó. Además, destacó la participación de Chahla en la jornada política y valoró su gestión al frente de la Capital. “Hoy también nos acompañó la compañera Rossana Chahla, esa intendenta que tiene la gran responsabilidad de gobernar casi el 40% de la extensión territorial de la provincia y casi el 38% de los tucumanos, llevando adelante una gestión con mucha fuerza y mucha hidalguía”, señaló.
Finalmente, Jaldo aseguró que el Partido Justicialista tucumano comenzó una nueva etapa de reorganización política y territorial de cara a los próximos desafíos electorales. “Hoy nuestro movimiento, el Partido Justicialista distrito Tucumán, se está poniendo en movimiento para lo que se viene, que no es otra cosa que defender los derechos y la calidad de vida de los tucumanos. Y siempre con el lema: Tucumán Primero en todo”, concluyó.