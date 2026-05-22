Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

Resumen para apurados
- Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, defendió a su gabinete ante la denuncia judicial de la opositora Ana González por presuntos hechos de corrupción.
- La presentación judicial contra funcionarios municipales generó un fuerte cruce político y debates de alta tensión entre oficialismo y oposición en el Concejo Deliberante.
- El conflicto escala la tensión institucional en Tucumán, anticipando un escenario de mayor judicialización de la política y rispidez legislativa entre ambos frentes.
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