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Denuncia contra funcionarios municipales: "Cree el ladrón que todos son de su condición", dijo Chahla

La intendenta capitalina reaccionó a la demanda de Ana González contra miembros de su gabinete. Los cruces, también en el Concejo Deliberante.

POR LA DEMANDA. La intendenta Rossana Chahla respaldó a su gabinete municipal.
POR LA DEMANDA. La intendenta Rossana Chahla respaldó a su gabinete municipal.
Por Bárbara Nieva Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Rossana Chahla, intendenta de San Miguel de Tucumán, defendió a su gabinete ante la denuncia judicial de la opositora Ana González por presuntos hechos de corrupción.
  • La presentación judicial contra funcionarios municipales generó un fuerte cruce político y debates de alta tensión entre oficialismo y oposición en el Concejo Deliberante.
  • El conflicto escala la tensión institucional en Tucumán, anticipando un escenario de mayor judicialización de la política y rispidez legislativa entre ambos frentes.
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