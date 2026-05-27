Temperaturas récord ponen en alerta naranja a Europa

En Nort-sur-Erdre, a unos 30 km de Nantes, oeste de Francia, un productor de cereales se dijo preocupado por el impacto del calor en sus campos de trigo. “Esto puede afectar al desarrollo de los granos. Con toda la lluvia que ha caído desde principios de año, hay una reserva de agua en el suelo que puede mitigar el fenómeno, pero es importante que este calor no se prolongue”, dijo Nicolas Favry, que cultiva trigo, maíz y cebada.