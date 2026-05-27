Jaldo cierra filas y reunió a intendentes y dirigentes peronistas en El Cadillal

Participaron los intendentes de Graneros, Raquel Graneros; de Las Talitas, Marta Najar; de Lules, Marta Albarracín; de Simoca, Elvio Salazar; de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros; de Monteros, Francisco Serra (h); de Trancas, Antonio Moreno; de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez; de Alberdi, Bruno Romano; de Tafí del Valle, Francisco Caliva; de Famaillá, Enrique Orellana; de Aguilares, Gimena Mansilla; de La Cocha, Gabriela Rodríguez; de Burruyacú, Jorge Leal; la senadora Sandra Mendoza; los diputados Javier Noguera, Elia Fernández de Mansilla; Gladys Medina; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; los ministros de Interior, Darío Monteros; de Gobierno y Justicia, Regino Amado; de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; de Educación, Susana Montaldo; de Salud, Luis Medina Ruiz; de Desarrollo Social, Federico Masso; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; de Obras Públicas, Marcelo Nazur; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el presidente del Concejo Deliberante de la Capital Fernando Juri; el comisionado comunal de El Cadillal, Dante Delgado; concejales y miembros de gabinetes municipales.