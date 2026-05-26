"Tenemos todo impecable": Chahla habló sobre la denuncia de la concejal Ana González
Resumen para apurados
- La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, rechazó la denuncia opositora contra sus funcionarios por supuestas compras irregulares y defendió su transparencia.
- La concejal Ana González denunció a cinco miembros del gabinete por contrataciones directas de $2.700 millones, ante lo cual Chahla puso toda la información a disposición judicial.
- El oficialismo local busca blindar la gestión municipal frente a los embates políticos de la oposición, asegurando que el conflicto no afectará la administración pública.
La intendenta capitalina, Rossana Chahla, fue consultada sobre la denuncia de la concejala Ana González (PJS) contra cinco funcionarios del gabinete municipal. "Nosotros estamos a disposición de la justicia; tenemos todo impecable", remarcó la jefa municipal en una conferencia de prensa.
"Tenemos el portal de datos, hemos sido seleccionados por la red de innovación local como una ciudad eficiente. Uno no recibe un premio por pagar, sino que hubo 333 indicadores que vieron para tener más del 60%; ellos no dan nada (de premios) si uno no tiene las cosas claras y en regla", remarcó.
Chahla dijo estar tranquila y remarcó que la intención es que lo político no invada la gestión. "Somos conscientes de que esto es política, pero hay cosas que están a la vista, la gente lo sabe y los vecinos lo perciben, y eso es lo más importante para nosotros", insistió.
"Toda la información a disposición"
La intendenta fue consultada por la demanda que acusa a miembros del gabinete de firmar contrataciones directas “irregulares” por $2.700 millones. Cabe recordar que la propia intendenta ya había hablado del caso luego de una reunión con el gobernador, Osvaldo Jaldo.
“He puesto a disposición a todos en mi equipo para que den toda la información a la Justicia, no tengo ningún problema. Pero, bueno, también, hay un dicho muy popular, ¿no? ‘Cree el ladrón que todos son de su condición’, y no es así. Muy aplicable en este caso”, había remarcado Chahla en medio de la controversia.
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