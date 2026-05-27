Jaldo, tras la reunión con Chahla y Acevedo: “Vamos a trabajar por la unidad del peronismo”

Por primera vez en la actual gestión, la intendenta Rossana Chahla recibió al gobernador, Osvaldo Jaldo, y al vicegobernador, Miguel Acevedo, en el Palacio municipal. Si bien resaltaron que el encuentro fue -ante todo- institucional y se analizó el trabajo articulado sobre la infraestructura sanitaria y el transporte público, no se dejó atrás a la cuestión política. “Los tres somos conscientes de que acá no sobra nadie y que tenemos que estar unidos como en octubre de 2025”, aseguró el primer mandatario.
La cita en el edificio ubicado en 9 de Julio y Lavalle se concretó cerca del mediodía y el Gobernador la definió como “una visita normal” de calidad institucional, al igual que las que se realizan con el resto de municipios y comunas de la Provincia.
Sin embargo, Jaldo reconoció el peso político de la mesa de autoridades, y más aún de cara a 2027. “Los tres hemos coincidido en que el año que viene hay elecciones nacionales, en las que se eligen tres senadores y cinco diputados; y por supuesto se eligen todas las autoridades provinciales, desde gobernador hasta el último comisionado comunal. Y tanto Rossana como Miguel y yo tenemos una gran responsabilidad dentro de nuestro espacio político”, remarcó.
El Gobernador aseveró que, como máximas autoridades de la Provincia, no podían evitar abordar el contexto político local en el encuentro. “Yo soy el vicepresidente del partido y circunstancialmente estoy a cargo de la presidencia. Así que cómo no vamos a hablar de política estando el gobernador, el vicegobernador y la intendenta que representa casi el 40% del territorio y casi el 45% del electorado de la provincia de Tucumán”
Además, Jaldo reforzó el discurso de unidad dentro del Partido Justicialista (PJ). “Como lo hicimos en octubre del 2025 y el peronismo llegó y superó el medio millón de votos ganando por más de 15 puntos, seguramente vamos a trabajar para que el año que viene nuestro espacio político vuelva a tener igual y mejor resultado”, manifestó.
Infraestructura
En cuanto a la agenda institucional, Chahla indicó que uno de los temas centrales fue el trabajo articulado con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) y la necesidad de avanzar en soluciones estructurales. “Las cloacas de San Miguel de Tucumán son del año 1906, de hace 120 años. Están hechas para una población tan mínima que hoy necesitamos otra infraestructura, y como la situación económica no es la mejor, hablamos de hacerlo por etapas. Es uno de los planteos que estamos tratando de resolver”, comentó.
La intendenta mencionó que también se habló de la situación del transporte público. Chahla presentó nuevamente a Jaldo y a Acevedo un plan para racionalizar los recorridos y reducir costos para los colectivos. “Eso se haría no pasando por el mismo recorrido 19 veces, sino optimizándolo. Tenemos una propuesta, pero tiene que venir de la mano de los interurbanos y rurales, porque la gente es la que se mueve por toda la ciudad”, dijo, y subrayó que la cuestión del transporte debe resolverse de manera metropolitana.
Por último, la jefa municipal nombró el estado de las calles como uno de sus ejes de interés para el trabajo en la ciudad. “No vamos a hacer magia, en el sentido de que vamos a resolver todos los problemas ya, pero lo más urgente es el transporte y el agua. Y para mí, en especial, las calles; a mí me gustaría que todos los barrios puedan tener cordones cunetas, que todos tengan pavimento, y sin embargo, no lo voy a poder hacer. Ya hicimos 500 cuadras de pavimento, 1.000 de cordón cuneta y arreglamos 600 veredas, pero tampoco le soluciona (todos los problemas) a la gente”, sostuvo.
Dinamismo
En tanto, el vicegobernador Acevedo se refirió a la optimización de recursos que acordaron junto a Chahla y Jaldo. “Son momentos en los que la obra pública está paralizada en el país, y acá en Tucumán y en la Capital se siguen brindando servicios y se siguen haciendo obras. Hace un tiempo que no veía el dinamismo que hay en la provincia. (Quiero) felicitar a los ejecutivos que están realizando esa labor y, por supuesto, desde la Legislatura nos vamos a poner a disposición para darles todas las herramientas que les hagan falta y sean necesarias para seguir realizando este tipo de gestión”, expresó.
En ello coincidió el Gobernador, que dijo que en Tucumán “quizás el ritmo (de trabajo) sea un poco más lento y el avance físico sea por etapas, pero bajo ningún punto de vista vamos a parar obras que tengan que ver con servicios esenciales”.
Asimismo, Acevedo ahondó en la discusión por el transporte público y aseguró que se trabajará “dentro del Gran San Miguel de Tucumán en residuos urbanos, transporte público y no público de pasajeros para reglamentarlo y regularizarlo”.
Lo central en la mesa de diálogo -según el vicegobernador- fue “trabajar, conversar, dialogar y proyectar el Tucumán y la Capital que queremos para un mejor vivir de todos los tucumanos”. Así, se analizó el abordaje de obras en un contexto marcado por la situación financiera compleja. “La coparticipación sigue cayendo. En los meses de mayo y junio tenemos una mejor expectativa por el vencimiento de impuestos a las ganancias, que muchas veces refuerza la coparticipación, pero lo analizábamos recién: no está como en otros años”, planteó.