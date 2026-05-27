Jaldo, tras la reunión con Chahla y Acevedo: “Vamos a trabajar por la unidad del peronismo”

Por último, la jefa municipal nombró el estado de las calles como uno de sus ejes de interés para el trabajo en la ciudad. “No vamos a hacer magia, en el sentido de que vamos a resolver todos los problemas ya, pero lo más urgente es el transporte y el agua. Y para mí, en especial, las calles; a mí me gustaría que todos los barrios puedan tener cordones cunetas, que todos tengan pavimento, y sin embargo, no lo voy a poder hacer. Ya hicimos 500 cuadras de pavimento, 1.000 de cordón cuneta y arreglamos 600 veredas, pero tampoco le soluciona (todos los problemas) a la gente”, sostuvo.