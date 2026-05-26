Jaldo y Chahla se reunieron para afianzar el trabajo articulado entre Provincia y Municipio en transporte, agua y cloacas

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió este martes con la intendenta Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán para articular obras de transporte, agua y cloacas ante la crisis.
- El encuentro, junto al vicegobernador Acevedo, buscó coordinar con la SAT y optimizar el transporte público en un escenario de fuerte caída de recursos coparticipables.
- La reunión proyecta una planificación integrada para el Gran San Miguel de Tucumán, buscando garantizar la continuidad de los servicios y la obra pública metropolitana.
El gobernador Osvaldo Jaldo visitó este martes a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, con el objetivo de afianzar el trabajo articulado entre la provincia y el municipio.
Acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el mandatario abordó temas clave como el transporte, los servicios de agua y cloacas y la planificación urbana.
"Estamos trabajando temas que tienen que ver con el transporte, que es un servicio esencial, y que debe ser tratado en conjunto entre el Ejecutivo provincial, el municipio y la Legislatura", señaló Jaldo.
También se refirió a la articulación con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT): "El vínculo entre el municipio y la SAT es directo, y hay problemas que ya se han solucionado y otros que aún debemos resolver".
"Las obras no se paran"
En un contexto económico adverso, Jaldo fue contundente: "Sabemos la situación que se vive a nivel nacional, con una economía enfocada en la macroeconomía y el equilibrio fiscal, lo que repercute en la caída del consumo, del IVA y de los recursos coparticipables. Esto no es motivo para quedarnos con los brazos cruzados. Las obras no se paran".
Por su parte, Chahla señaló que se analizaron problemáticas hídricas, viales y de infraestructura urbana, destacando la necesidad de planificación conjunta. "El transporte es uno solo en la provincia: urbano, interurbano y rural. Tenemos que optimizar recorridos y costos para brindar un mejor servicio", explicó.
Una agenda metropolitana
Acevedo remarcó la importancia del diálogo institucional: "Lo que queremos transmitir es la responsabilidad institucional que tenemos el gobernador, el vicegobernador y la intendenta capitalina". "En el país la obra pública está paralizada, pero acá en Tucumán y en la capital se siguen brindando servicios y se siguen haciendo obras", agregó.
Además, adelantó la necesidad de avanzar en una planificación integrada del área metropolitana: "El transporte no es solo la capital; debemos trabajar sobre el Gran San Miguel de Tucumán, junto con la gestión de residuos y otros servicios. Lo mejor que podemos hacer es trabajar, dialogar y proyectar el Tucumán que queremos".
Del encuentro participaron los secretarios municipales Luciano Chincarini (Servicios Públicos), Camila Giuliano (Gobierno), Fernanda Herrera (subsecretaria de DiM), Julieta Migliavacca (Ambiente) y Claudio Bravo (Obras Públicas).