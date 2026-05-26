Jaldo y Chahla se reunieron para afianzar el trabajo articulado entre Provincia y Municipio en transporte, agua y cloacas

"Las obras no se paran"

En un contexto económico adverso, Jaldo fue contundente: "Sabemos la situación que se vive a nivel nacional, con una economía enfocada en la macroeconomía y el equilibrio fiscal, lo que repercute en la caída del consumo, del IVA y de los recursos coparticipables. Esto no es motivo para quedarnos con los brazos cruzados. Las obras no se paran".