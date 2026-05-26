Política

Jaldo y Chahla se reunieron para afianzar el trabajo articulado entre Provincia y Municipio en transporte, agua y cloacas

El gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo. “Las obras no se paran”, afirmó mandatario.

ENCUENTRO. Jaldo, Chahla y Acevedo.
ENCUENTRO. Jaldo, Chahla y Acevedo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo se reunió este martes con la intendenta Rossana Chahla en San Miguel de Tucumán para articular obras de transporte, agua y cloacas ante la crisis.
  • El encuentro, junto al vicegobernador Acevedo, buscó coordinar con la SAT y optimizar el transporte público en un escenario de fuerte caída de recursos coparticipables.
  • La reunión proyecta una planificación integrada para el Gran San Miguel de Tucumán, buscando garantizar la continuidad de los servicios y la obra pública metropolitana.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo visitó este martes a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, con el objetivo de afianzar el trabajo articulado entre la provincia y el municipio.

Acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el mandatario abordó temas clave como el transporte, los servicios de agua y cloacas y la planificación urbana.

"Estamos trabajando temas que tienen que ver con el transporte, que es un servicio esencial, y que debe ser tratado en conjunto entre el Ejecutivo provincial, el municipio y la Legislatura", señaló Jaldo.

También se refirió a la articulación con la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT): "El vínculo entre el municipio y la SAT es directo, y hay problemas que ya se han solucionado y otros que aún debemos resolver".

"Las obras no se paran"

En un contexto económico adverso, Jaldo fue contundente: "Sabemos la situación que se vive a nivel nacional, con una economía enfocada en la macroeconomía y el equilibrio fiscal, lo que repercute en la caída del consumo, del IVA y de los recursos coparticipables. Esto no es motivo para quedarnos con los brazos cruzados. Las obras no se paran".

Por su parte, Chahla señaló que se analizaron problemáticas hídricas, viales y de infraestructura urbana, destacando la necesidad de planificación conjunta. "El transporte es uno solo en la provincia: urbano, interurbano y rural. Tenemos que optimizar recorridos y costos para brindar un mejor servicio", explicó.

Una agenda metropolitana

Acevedo remarcó la importancia del diálogo institucional: "Lo que queremos transmitir es la responsabilidad institucional que tenemos el gobernador, el vicegobernador y la intendenta capitalina". "En el país la obra pública está paralizada, pero acá en Tucumán y en la capital se siguen brindando servicios y se siguen haciendo obras", agregó.

Además, adelantó la necesidad de avanzar en una planificación integrada del área metropolitana: "El transporte no es solo la capital; debemos trabajar sobre el Gran San Miguel de Tucumán, junto con la gestión de residuos y otros servicios. Lo mejor que podemos hacer es trabajar, dialogar y proyectar el Tucumán que queremos".

Del encuentro participaron los secretarios municipales Luciano Chincarini (Servicios Públicos), Camila Giuliano (Gobierno), Fernanda Herrera (subsecretaria de DiM), Julieta Migliavacca (Ambiente) y Claudio Bravo (Obras Públicas).

Temas Osvaldo JaldoMiguel AcevedoRossana Chahla
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Inauguran el tramo Aguilares - Monte Bello de la ruta 331

Inauguran el tramo Aguilares - Monte Bello de la ruta 331

Entre Tik Tok y subestimaciones, siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Entre Tik Tok y "subestimaciones", siguen los dardos entre Lisandro Catalán y Osvaldo Jaldo

Crisis por el gas: Jaldo prometió no sacarle el cuerpo a las gestiones para salvar a la industria

Crisis por el gas: Jaldo prometió "no sacarle el cuerpo" a las gestiones para salvar a la industria

La Patria se construye todos los días, dijo Susana Montaldo durante el acto central por el 25 de Mayo en Tucumán

"La Patria se construye todos los días", dijo Susana Montaldo durante el acto central por el 25 de Mayo en Tucumán

La industria y el gas: Tucumán cerró un acuerdo con YPF Refinor para reforzar el suministro

La industria y el gas: Tucumán cerró un acuerdo con YPF Refinor para reforzar el suministro

Lo más popular
Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal
1

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana
2

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar
3

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Tucumán desapareció en el mapa de Milei
4

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad
5

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

Ranking notas premium
Tucumán desapareció en el mapa de Milei
1

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad
2

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

Avance narco: con escuchar no alcanza
3

Avance narco: con escuchar no alcanza

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
4

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
5

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Más Noticias
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

A dos meses de la inauguración del Mercado del Norte: el avance de la obra en 10 fotos

A dos meses de la inauguración del Mercado del Norte: el avance de la obra en 10 fotos

Milei tomó distancia de las críticas de la Iglesia: “Llamar terrorismo a las redes es un poco exagerado”

Milei tomó distancia de las críticas de la Iglesia: “Llamar terrorismo a las redes es un poco exagerado”

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Jaldo y Acevedo visitan a Chahla en la Municipalidad: qué temas se hablarán en un encuentro con una fuerte carga política

Entre chocolate patrio y reflexiones, Tucumán celebró el 25 de Mayo

Entre chocolate patrio y reflexiones, Tucumán celebró el 25 de Mayo

Comentarios