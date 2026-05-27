Se fue Dick, ¿el sexto Pink Floyd?

¿A quién puede considerarse el sexto Floyd? ¿A Dick Parry o a Jon Carin? La congoja atraviesa el debate, tan propio del fandom especializado, desde que el viernes se anunció el fallecimiento de quien puso su saxo al servicio de “Money”, “Us and them” y “Shine on you crazy diamond”, tres de los himnos setentistas que legó la banda en el peak de su creatividad. Un par de décadas más tarde Parry reapareció en el mundo Floyd para hacer lo suyo en “Wearing the inside out”, tema firmado por Rick Wright y Anthony Moore. Las canciones no son tantas, pero el brillo con las que Parry las vistió -en el estudio y en vivo- dejan la sensación de una contribución mucho más extensa y profunda. Ahí estuvo su porción de genio.
Nacido Richard Parry en el condado de Suffolk, allá por 1942 (murió a los 83 años), su conexión con Pink Floyd funcionó siempre de la mano de David Gilmour. Eran amigos desde chicos -de hecho Gilmour también toca el saxo- y fue él quien lo invitó a sumarse a las grabaciones de “The dark side of the moon”. Era la mejor época de Parry, cuando se integró a proyectos de Rory Gallagher, Mick Grabham, Tony Ashton, Jon Lord y John Entwistle. Versátil empuñando el saxo tenor o el barítono, siempre listo para la sutileza o la explosividad, Parry se afirmó como un sesionista de primera línea y giró con diversas bandas, aunque Gilmour siempre tuvo la prioridad cada vez que lo llamó al escenario.
El 2 de julio de 2005, cuando los Floyd se reunieron por última vez para el Live 8, tuvieron a su lado a los dos. A Parry y a Carin. Haya paz.