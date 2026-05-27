Se fue Dick, ¿el sexto Pink Floyd?

¿A quién puede considerarse el sexto Floyd? ¿A Dick Parry o a Jon Carin? La congoja atraviesa el debate, tan propio del fandom especializado, desde que el viernes se anunció el fallecimiento de quien puso su saxo al servicio de “Money”, “Us and them” y “Shine on you crazy diamond”, tres de los himnos setentistas que legó la banda en el peak de su creatividad. Un par de décadas más tarde Parry reapareció en el mundo Floyd para hacer lo suyo en “Wearing the inside out”, tema firmado por Rick Wright y Anthony Moore. Las canciones no son tantas, pero el brillo con las que Parry las vistió -en el estudio y en vivo- dejan la sensación de una contribución mucho más extensa y profunda. Ahí estuvo su porción de genio.