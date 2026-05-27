"Es doloroso": las denuncias de acoso en la UNT generaron un amplio debate

La tensión que atraviesa a la Facultad de Filosofía y Letras se hizo visible durante una asamblea estudiantil. La reunión, abierta a estudiantes y organizada por una de las carreras de la facultad, reunió a decenas de personas en medio de un clima de fuerte conmoción. Allí comenzaron a multiplicarse testimonios de estudiantes que relataron experiencias de destrato, situaciones de machismo dentro de espacios militantes y cuestionamientos hacia la manera en que algunas denuncias habrían sido abordadas en el pasado.